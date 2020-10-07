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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578630054.html
Новый координационный совет в Киргизии выдвинул кандидата в премьеры
Новый координационный совет по управлению Киргизией выдвинул кандидатуру оппозиционера Тилека Токтогазиева на должность премьера, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:44
2020-10-07T15:11
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Новый координационный совет по управлению Киргизией выдвинул кандидатуру оппозиционера Тилека Токтогазиева на должность премьера, передает корреспондент РИА Новости.Сам Токтогазиев рассказал журналистам, что выступает за люстрацию кадров. По его версии, действующий созыв парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> должен возложить все функции власти на координационный совет и самораспуститься. Также он обещал провести новые честные выборы в законодательное собрание республики.Между тем назначенный 6 октября парламентом премьер <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил журналистам, что является единственным легитимным главой кабмина и уже приступил к своим обязанностям. Возле здания правительства, где заседает новый координационный совет, проходит митинг сторонников Жапарова. Около 500 человек требуют "дать поработать Жапарову хотя бы два месяца".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, премьер <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a>, подавший 6 октября прошение об отставке, остается исполняющим обязанности главы кабмина до подписания документа президентом <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>. Таким образом, Токтогазиев может стать третьим функционирующим премьером в Киргизии.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/bishkek-1578567617.html
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578594617.html
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

Новый координационный совет в Киргизии выдвинул кандидата в премьеры

14:44 07.10.2020 (обновлено: 15:11 07.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкВид Бишкека
Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Новый координационный совет по управлению Киргизией выдвинул кандидатуру оппозиционера Тилека Токтогазиева на должность премьера, передает корреспондент РИА Новости.
Сам Токтогазиев рассказал журналистам, что выступает за люстрацию кадров. По его версии, действующий созыв парламента Киргизии должен возложить все функции власти на координационный совет и самораспуститься. Также он обещал провести новые честные выборы в законодательное собрание республики.
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:25
Протестующие в Киргизии потребовали импичмента президента
Между тем назначенный 6 октября парламентом премьер Садыр Жапаров заявил журналистам, что является единственным легитимным главой кабмина и уже приступил к своим обязанностям. Возле здания правительства, где заседает новый координационный совет, проходит митинг сторонников Жапарова. Около 500 человек требуют "дать поработать Жапарову хотя бы два месяца".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, премьер Кубатбек Боронов, подавший 6 октября прошение об отставке, остается исполняющим обязанности главы кабмина до подписания документа президентом Сооронбаем Жээнбековым. Таким образом, Токтогазиев может стать третьим функционирующим премьером в Киргизии.
Ситуация в Бишкеке. 7 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:26Протесты в Бишкеке
Координационный совет в Киргизии планирует создать свое "правительство"
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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