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На Ставрополье начнут выращивать голубику
Более 5 тонн голубики в год планируют выращивать в одном из фермерских хозяйств Кочубеевского района Ставропольского края, которое получило на эти цели грант... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:43
2020-10-07T14:43
кочубеевский район
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Более 5 тонн голубики в год планируют выращивать в одном из фермерских хозяйств <a href="http://ria.ru/location_Kochubeevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кочубеевского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>, которое получило на эти цели грант "Агростартап" в размере 2,9 миллиона рублей, сообщает министерство сельского хозяйства края.Фермер планирует использовать средства гранта на приобретение посадочного материала, постройки помещения для первичной сортировки ягод, а также закупки оборудования.Конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап" был впервые проведен на Ставрополье в 2019 году в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы" . Финансирование грантовой поддержки в 2019 году в крае составило 80,6 миллиона рублей. Из 28 фермеров, получивших поддержку, 12 занимаются овощеводством, шесть - птицеводством, четыре - пчеловодством, два - разведением рыбы и четыре фермера занялись выращиванием голубики, садоводством и виноградарством.В текущем году средства гранта "Агростартап" предоставлены в размере 56,6 миллиона рублей 19 крестьянским (фермерским) хозяйствам. Девять хозяйств займутся овощеводством, 5 – птицеводством, два хозяйства займутся разведением пчел, виноградарством, одно - ягодничеством, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20160805/1473679304.html
кочубеевский район
ставропольский край
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кочубеевский район, ставропольский край

На Ставрополье начнут выращивать голубику

14:43 07.10.2020
 
© Flickr / mwriГолубика
Голубика - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Flickr / mwri
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СТАВРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Более 5 тонн голубики в год планируют выращивать в одном из фермерских хозяйств Кочубеевского района Ставропольского края, которое получило на эти цели грант "Агростартап" в размере 2,9 миллиона рублей, сообщает министерство сельского хозяйства края.
Фермер планирует использовать средства гранта на приобретение посадочного материала, постройки помещения для первичной сортировки ягод, а также закупки оборудования.
Конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап" был впервые проведен на Ставрополье в 2019 году в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы" . Финансирование грантовой поддержки в 2019 году в крае составило 80,6 миллиона рублей. Из 28 фермеров, получивших поддержку, 12 занимаются овощеводством, шесть - птицеводством, четыре - пчеловодством, два - разведением рыбы и четыре фермера занялись выращиванием голубики, садоводством и виноградарством.
В текущем году средства гранта "Агростартап" предоставлены в размере 56,6 миллиона рублей 19 крестьянским (фермерским) хозяйствам. Девять хозяйств займутся овощеводством, 5 – птицеводством, два хозяйства займутся разведением пчел, виноградарством, одно - ягодничеством, отметили в министерстве.
Крупнейший в мире сапфир. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2016
5 августа 2016, 13:07РИА Наука
На Ставрополье планируют вырастить сапфир весом в полтонныРанее сообщалось, что самый крупный кристалл сапфира, который удалось вырастить, весит 300 килограммов.
 
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Кочубеевский районСтавропольский край
 
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