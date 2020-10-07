https://ria.ru/20201007/gazifikatsiya-1578614617.html

Программу газификации в Подмосковье продлили до 2030 года

Новая редакция губернаторской программы газификации частных домов Московской области, реализуемая АО "Мособлгаз", утверждена на заседании правительства региона, РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:49

2020-10-07T13:49

2020-10-07T13:49

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Новая редакция губернаторской программы газификации частных домов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, реализуемая АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosoblgaz/" target="_blank" data-auto="true">Мособлгаз</a>", утверждена на заседании правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Принятые поправки также позволили снизить критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в программу: со 100 до 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека. Как отметили в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> программа продлена до 2030 года, что позволит подключиться к газоснабжению еще более чем 27 тысячам жителей."Наша цель – 100% газификация Московской области. Несмотря на ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, выполняя программу газификации с опережением сроков. Ежегодно в рамках Программы газификации подключаются к газу более 10 тысяч жителей региона", — приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.

https://ria.ru/20200728/1575052656.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлгаз, московская область (подмосковье)