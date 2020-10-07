Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201007/gazifikatsiya-1578614617.html
Программу газификации в Подмосковье продлили до 2030 года
Новая редакция губернаторской программы газификации частных домов Московской области, реализуемая АО "Мособлгаз", утверждена на заседании правительства региона, РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:49
2020-10-07T13:49
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1400x0_80_0_0_f746152f364bc1aca873563673ecd965.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Новая редакция губернаторской программы газификации частных домов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, реализуемая АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosoblgaz/" target="_blank" data-auto="true">Мособлгаз</a>", утверждена на заседании правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Принятые поправки также позволили снизить критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в программу: со 100 до 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека. Как отметили в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> программа продлена до 2030 года, что позволит подключиться к газоснабжению еще более чем 27 тысячам жителей."Наша цель – 100% газификация Московской области. Несмотря на ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, выполняя программу газификации с опережением сроков. Ежегодно в рамках Программы газификации подключаются к газу более 10 тысяч жителей региона", — приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
https://ria.ru/20200728/1575052656.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7263e486fc04293f01b7f49b1906ae6c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мособлгаз, московская область (подмосковье)

Программу газификации в Подмосковье продлили до 2030 года

13:49 07.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Новая редакция губернаторской программы газификации частных домов Московской области, реализуемая АО "Мособлгаз", утверждена на заседании правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Принятые поправки также позволили снизить критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в программу: со 100 до 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека. Как отметили в пресс-службе регионального Минэнерго программа продлена до 2030 года, что позволит подключиться к газоснабжению еще более чем 27 тысячам жителей.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 15:32Новости Подмосковья
Порядка 17 объектов в Подмосковье войдут в новую программу газификации
"Наша цель – 100% газификация Московской области. Несмотря на ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, выполняя программу газификации с опережением сроков. Ежегодно в рамках Программы газификации подключаются к газу более 10 тысяч жителей региона", — приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
22:31Специалисты ФМБА отправятся на Камчатку искать источник загрязнения
Лента новостейМолния