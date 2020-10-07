https://ria.ru/20201007/finlyandiya-1578564583.html

В Финляндии откроют автодороги с разными скоростными режимами на полосах

Власти Финляндии с января 2021 года планируют открыть автодороги с разными скоростными режимами на разных полосах, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:44

2020-10-07T13:44

2020-10-07T13:44

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>Власти Финляндии с января 2021 года планируют открыть автодороги с разными скоростными режимами на разных полосах, <a href="https://euro-pulse.ru/news/raznyj-skorostnoj-rezhim-dlya-raznyh-polos-dvizheniya-na-odnoj-doroge-protestiruyut-v-finlyandii" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Эксперимент планируют провести на нескольких участках трассы между Хельсинки и Турку – двумя крупнейшими финскими городами.Такой дифференцированный скоростной режим снизит количество ДТП, считает министерство транспорта и связи Финляндии.Разница между максимально допустимой скоростью на разных полосах дороги составит 20 километров в час. Правые ряды, откуда машины чаще поворачивают, будут двигаться медленнее, а левые — быстрее. Следить за соблюдением скоростного режима будут камеры.Дороги в Финляндии уже безопаснее, чем во многих странах ЕС. По данным ОЭСР, в среднем за год там в ДТП погибает 46 человек на миллион жителей, а в целом по ЕС — около 50. Для сравнения, в России в 2019 году на дорогах погибли 124 человека на миллион жителей.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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