https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578661138.html

Из рязанских поселков вблизи горящего арсенала вывезли более 1600 человек

Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:42

2020-10-07T16:42

2020-10-07T16:44

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. </strong>Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, повреждены жилые дома, но их количество не уточнил. Информации по пострадавшим пока нет.Он добавил, что взрывы в настоящий момент еще слышны.

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T16:42 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, безопасность, происшествия