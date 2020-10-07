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https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578661138.html
Из рязанских поселков вблизи горящего арсенала вывезли более 1600 человек
Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:42
2020-10-07T16:44
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. </strong>Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, повреждены жилые дома, но их количество не уточнил. Информации по пострадавшим пока нет.Он добавил, что взрывы в настоящий момент еще слышны.
рязанская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
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видео, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, безопасность, происшествия
Из рязанских поселков вблизи горящего арсенала вывезли более 1600 человек
МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
2020-10-07T16:42
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Из рязанских поселков вблизи горящего арсенала вывезли более 1600 человек

16:42 07.10.2020 (обновлено: 16:44 07.10.2020)
 
© Фото : Рязанский городской сайт RZN.infoВзрывы в Рязанской области
Взрывы в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Рязанский городской сайт RZN.info
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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на военных складах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, повреждены жилые дома, но их количество не уточнил. Информации по пострадавшим пока нет.
Он добавил, что взрывы в настоящий момент еще слышны.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
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