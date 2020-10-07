https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578655495.html

Из поселка вблизи загоревшегося арсенала под Рязанью эвакуировали детей

Местные власти эвакуировали из поселка Желтухино в Рязанской области, где горит воинская часть, 130 школьников и 16 детей младшего возраста, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:22

2020-10-07T16:22

2020-10-07T16:29

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578634335_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_bc48efd85d6b5544ac5e64c4cc4935c9.jpg

<strong>БРЯНСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Местные власти эвакуировали из поселка Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где горит воинская часть, 130 школьников и 16 детей младшего возраста, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов."Совместно с органами власти Скопинского района организована эвакуация людей. В первую очередь из поселка были вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей младшего возраста", - сказал он.

https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия