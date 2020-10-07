https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578655495.html
Из поселка вблизи загоревшегося арсенала под Рязанью эвакуировали детей
Местные власти эвакуировали из поселка Желтухино в Рязанской области, где горит воинская часть, 130 школьников и 16 детей младшего возраста, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:22
2020-10-07T16:22
2020-10-07T16:29
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Местные власти эвакуировали из поселка Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где горит воинская часть, 130 школьников и 16 детей младшего возраста, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов."Совместно с органами власти Скопинского района организована эвакуация людей. В первую очередь из поселка были вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей младшего возраста", - сказал он.
https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия