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Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:54
2020-10-07T11:54
россия
владимир путин
сша
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень.... Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".
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россия, владимир путин, сша, безопасность, политика

Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

11:54 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень.... Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу
 
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