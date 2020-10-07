https://ria.ru/20201007/dogovor-1578587799.html

Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:54

2020-10-07T11:54

2020-10-07T11:54

россия

владимир путин

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень.... Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".

https://ria.ru/20200717/1574471454.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сша, безопасность, политика