https://ria.ru/20201007/bishkek-1578588464.html

В Бишкеке неизвестные пытались захватить офис угольной компании

Неизвестные в Киргизии пытались захватить офис угольной компании в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе государственного предприятия... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:57

2020-10-07T11:57

2020-10-07T12:25

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578554329_0:218:1280:938_1400x0_80_0_0_59faf72dc4e3e014ef1d90b38d0f739a.jpg

<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> пытались захватить офис угольной компании в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур" ("Киргизский уголь")."Сегодня, 7 октября 2020 года, была попытка захвата офиса ГП "Кыргызкомур". Толпа около 50 человек стояли у офиса и ждали дополнительно своих людей. Они хотели убрать с должности директора "Кыргызкомур", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, здание удалось отстоять при помощи дружинников и сотрудников милиции. "Руководство ГП "Кыргызкомур" проводило переговоры. Через некоторое время толпа рассеялась. На данный момент ситуация стабилизировалась", - отметили в пресс-службе.Во вторник, 6 октября, неизвестные захватили крупнейший в стране рудник по добыче каменного угля, обеспечивающего топливом ТЭЦ Бишкека. Как сообщалось, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (7 тысяч долларов, - ред.). Они также вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозили уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты."На данный момент ситуация стабилизировалась. Ситуация в Кара-Кече стабильная, идет отгрузка угля до 200 машин", - подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/bishkek-1578567617.html

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-07T11:57 true PT0M48S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире