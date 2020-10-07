https://ria.ru/20201007/bishkek-1578588464.html
В Бишкеке неизвестные пытались захватить офис угольной компании
Неизвестные в Киргизии пытались захватить офис угольной компании в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе государственного предприятия... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:57
2020-10-07T11:57
2020-10-07T12:25
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> пытались захватить офис угольной компании в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур" ("Киргизский уголь")."Сегодня, 7 октября 2020 года, была попытка захвата офиса ГП "Кыргызкомур". Толпа около 50 человек стояли у офиса и ждали дополнительно своих людей. Они хотели убрать с должности директора "Кыргызкомур", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, здание удалось отстоять при помощи дружинников и сотрудников милиции. "Руководство ГП "Кыргызкомур" проводило переговоры. Через некоторое время толпа рассеялась. На данный момент ситуация стабилизировалась", - отметили в пресс-службе.Во вторник, 6 октября, неизвестные захватили крупнейший в стране рудник по добыче каменного угля, обеспечивающего топливом ТЭЦ Бишкека. Как сообщалось, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (7 тысяч долларов, - ред.). Они также вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозили уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты."На данный момент ситуация стабилизировалась. Ситуация в Кара-Кече стабильная, идет отгрузка угля до 200 машин", - подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/bishkek-1578567617.html
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-07T11:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.
Неизвестные в Киргизии
пытались захватить офис угольной компании в Бишкеке
, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур" ("Киргизский уголь").
"Сегодня, 7 октября 2020 года, была попытка захвата офиса ГП "Кыргызкомур". Толпа около 50 человек стояли у офиса и ждали дополнительно своих людей. Они хотели убрать с должности директора "Кыргызкомур", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, здание удалось отстоять при помощи дружинников и сотрудников милиции. "Руководство ГП "Кыргызкомур" проводило переговоры. Через некоторое время толпа рассеялась. На данный момент ситуация стабилизировалась", - отметили в пресс-службе.
Во вторник, 6 октября, неизвестные захватили крупнейший в стране рудник по добыче каменного угля, обеспечивающего топливом ТЭЦ Бишкека. Как сообщалось, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (7 тысяч долларов, - ред.). Они также вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозили уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты.
"На данный момент ситуация стабилизировалась. Ситуация в Кара-Кече стабильная, идет отгрузка угля до 200 машин", - подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева
.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.