https://ria.ru/20201007/bishkek-1578552711.html

В Бишкеке проходит митинг против назначения нового премьера

Около 200 человек на митинге в центре столицы Киргизии выступают против назначения нового премьера Садыра Жапарова, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:57

2020-10-07T08:57

2020-10-07T09:13

протесты в бишкеке

садыр жапаров

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Около 200 человек на митинге в центре столицы Киргизии выступают против назначения нового премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, передает в среду корреспондент РИА Новости.Протест проходит возле здания правительства республики. По словам его участников, они недовольны назначением Жапарова новым премьером и требуют дать дорогу молодым политикам. Как заявил РИА Новости один из организаторов, они будут действовать мирно и строго в рамках закона."Мы уже устали от одних и тех же лиц в политике. Они просто сменяют друг друга по кругу. Когда это закончится? Надо дать дорогу новым людям!" - заявил РИА Новости активист.В 50 метрах от митинга проходит милицейский развод под командованием коменданта <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Курсана Асанова. В ход акции милиция не вмешивается.Во время экстренного заседания парламента во вторник депутаты избрали нового спикера законодательного собрания и временного премьера республики. Спикером стал Мыктыбек Абдылдаев, премьером назначили освобожденного накануне из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Он отбывал срок за захват заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html

https://ria.ru/20201006/premer-1578497872.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире