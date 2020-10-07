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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578712662.html
Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в дела Белоруссии
Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:06
2020-10-07T20:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
анатолий антонов
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> предостерегает <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> от вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Меня удивило предостережение американцев, чтобы мы не вмешивались в дела Белоруссии. Я, со своей стороны, тоже сказал нашим американским коллегам - давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что делать, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию. Я также предостерег наших американских коллег от избыточного энтузиазма в отношении тех событий, которые произошли в Белоруссии", - сказал Антонов в эфире "России 1".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20201007/nato-1578704962.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578707342.html
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белоруссия
сша
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александр лукашенко, анатолий антонов, белоруссия, сша, в мире

Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в дела Белоруссии

20:06 07.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Меня удивило предостережение американцев, чтобы мы не вмешивались в дела Белоруссии. Я, со своей стороны, тоже сказал нашим американским коллегам - давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что делать, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию. Я также предостерег наших американских коллег от избыточного энтузиазма в отношении тех событий, которые произошли в Белоруссии", - сказал Антонов в эфире "России 1".
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Вчера, 19:17Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоАнатолий АнтоновБелоруссияСШАВ мире
 
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