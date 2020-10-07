Бальбек прокомментировал решение США включить Россию в список угроз
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя включение России в число национальных угроз США, заявил, что в Белом доме всячески стремятся придумать образ врага для простых американцев.
Ранее министерство внутренней безопасности США включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.
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"На сегодняшний день именно США являются угрозой национальной безопасности для любой страны, которая хочет проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Но в Белом доме ложь уже вознесена на пьедестал почёта, и поэтому там стремятся всячески придумать образ врага для простых американских фермеров и рабочих. Смешно даже подумать, что Китай с Россией и Иран могут как-то повлиять на американского избирателя, такого ещё не было в истории", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат выразил мнение, что "подобным заявлением американская администрация лишь готовит для себя новые финансовые вливания на "оборону против кибератак", пропаганду среди населения, ну а фразу про национальную безопасность ввернули для красного словца".
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