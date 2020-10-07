https://ria.ru/20201007/balbek-1578591017.html

Бальбек прокомментировал решение США включить Россию в список угроз

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя включение России в число национальных угроз США, заявил, что в Белом доме всячески стремятся придумать образ врага... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:10

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россия

руслан бальбек

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя включение России в число национальных угроз США, заявил, что в Белом доме всячески стремятся придумать образ врага для простых американцев.Ранее министерство внутренней безопасности США включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства."На сегодняшний день именно США являются угрозой национальной безопасности для любой страны, которая хочет проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Но в Белом доме ложь уже вознесена на пьедестал почёта, и поэтому там стремятся всячески придумать образ врага для простых американских фермеров и рабочих. Смешно даже подумать, что Китай с Россией и Иран могут как-то повлиять на американского избирателя, такого ещё не было в истории", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат выразил мнение, что "подобным заявлением американская администрация лишь готовит для себя новые финансовые вливания на "оборону против кибератак", пропаганду среди населения, ну а фразу про национальную безопасность ввернули для красного словца".

https://ria.ru/20201007/ugrozy-1578563411.html

https://ria.ru/20200917/gosdep-1577409981.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, сша, в мире