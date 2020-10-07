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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201007/amfilokhiy-1578584861.html
Духовный лидер православных Черногории заразился коронавирусом
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заразился коронавирусом и попал в больницу, сообщила митрополия. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:34
2020-10-07T15:52
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
черногория
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<strong>БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости.</strong> Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заразился коронавирусом и попал в больницу, сообщила митрополия.Архиерей, которому 82 года, является одним из главных живущих авторитетов СПЦ. Возглавленное им движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом."Предыдущие дни митрополит провел под домашней изоляцией и непрерывным медицинским наблюдением. Несмотря на то, что сегодня его состояние здоровья оценено как нормальное, без осложнений, и он лично себя хорошо чувствует, COVID-тест подтвердил, что владыка инфицирован новым вирусом, поэтому доставлен в Клинический центр Подгорицы", - сообщила митрополия.Представители СПЦ отметили, что состояние владыки, которого черногорцы ласково называют "дедом", стабильно и под контролем, но призвали помолиться за его скорейшее выздоровление.Парламент Черногории в декабре 2019 года большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577867968.html
https://ria.ru/20200928/chernogoriya-1577793271.html
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новости - религия и мировоззрение, черногория

Духовный лидер православных Черногории заразился коронавирусом

11:34 07.10.2020 (обновлено: 15:52 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заразился коронавирусом и попал в больницу, сообщила митрополия.
Архиерей, которому 82 года, является одним из главных живущих авторитетов СПЦ. Возглавленное им движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом.
"Предыдущие дни митрополит провел под домашней изоляцией и непрерывным медицинским наблюдением. Несмотря на то, что сегодня его состояние здоровья оценено как нормальное, без осложнений, и он лично себя хорошо чувствует, COVID-тест подтвердил, что владыка инфицирован новым вирусом, поэтому доставлен в Клинический центр Подгорицы", - сообщила митрополия.
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Представители СПЦ отметили, что состояние владыки, которого черногорцы ласково называют "дедом", стабильно и под контролем, но призвали помолиться за его скорейшее выздоровление.
Парламент Черногории в декабре 2019 года большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
 
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