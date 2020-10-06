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https://ria.ru/20201006/zhivodery-1578215934.html
В Госдуме рассказали, как остановить живодеров
Практически каждый вольно или невольно сталкивался с жестоким обращением с животными: социальные сети пестрят многочисленными роликами и фотографиями, на... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:00
2020-10-06T12:07
хорошие новости
россия
хорошие новости
госдума рф
животные
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Практически каждый вольно или невольно сталкивался с жестоким обращением с животными: социальные сети пестрят многочисленными роликами и фотографиями, на которых запечатлены ужасные моменты и последствия живодерства. Но как реагировать на подобное? Что можно сделать, если факт живодерства зафиксирован не в очном порядке, а уже постфактум на просторах Cети? Подробные ответы на эти и другие вопросы можно найти в памятке Государственной думы России, <a href="http://duma.gov.ru/news/49628/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованной</a> на официальном сайте нижней палаты парламента.Так, в первую очередь необходимо подать заявление в полицию, причем желательно по месту совершения преступления.Параллельно с этим стоит написать обращение в комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты проконтролировали ход расследования.Если сотрудники полиции отказываются принимать заявление или не совершают необходимых процессуальных действий, как, например, опрос свидетелей или изъятие записей камер видеонаблюдения, то следует направить документы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.После того как преступление удалось доказать, в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:При этом в отношении живодеров могут быть предприняты и другие меры, если преступление совершено несколькими людьми (в том числе по предварительному сговору), если это произошло в присутствии малолетнего ребенка, с применением садистских методов и с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если пострадали несколько животных. В таких случаях обвиняемым в преступлении могут грозить:"Подавая заявление по факту жестокого обращения с животными, вы помогаете не только пресекать действия живодеров и наказывать их за совершенные поступки, но и способствуете тому, чтобы таких преступлений становилось все меньше", — подчеркнули в Госдуме.Стоит отметить, что статьей 245 УК России предусмотрена уголовная ответственность не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие ему боль и страдание. Помимо этого, за трансляции в интернете сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних установлена ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200924/dolgi-1577691466.html
https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html
https://ria.ru/20200917/sobaka-1577387106.html
От 3 до 5! Хороший срок что бы подумать. И камеры подобрать так что бы запомнили.
43
Надо просто убрать все эти "или" и оставить баснословный штраф и обязательный срок от 3х и без всякиз условок.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, хорошие новости, госдума рф, животные

В Госдуме рассказали, как остановить живодеров

08:00 06.10.2020 (обновлено: 12:07 06.10.2020)
 
© Fotolia / ArtifirsovКотенок на улице
Котенок на улице - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Fotolia / Artifirsov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Практически каждый вольно или невольно сталкивался с жестоким обращением с животными: социальные сети пестрят многочисленными роликами и фотографиями, на которых запечатлены ужасные моменты и последствия живодерства. Но как реагировать на подобное? Что можно сделать, если факт живодерства зафиксирован не в очном порядке, а уже постфактум на просторах Cети? Подробные ответы на эти и другие вопросы можно найти в памятке Государственной думы России, опубликованной на официальном сайте нижней палаты парламента.
Так, в первую очередь необходимо подать заявление в полицию, причем желательно по месту совершения преступления.

"Если вы подаете заявление после того, как увидели ролик в интернете, в котором демонстрируется жестокое обращение с животным, убедитесь, что событие произошло на территории России, а также постарайтесь выяснить его конкретное место и время", — подчеркнули в Госдуме.

Параллельно с этим стоит написать обращение в комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты проконтролировали ход расследования.
Если сотрудники полиции отказываются принимать заявление или не совершают необходимых процессуальных действий, как, например, опрос свидетелей или изъятие записей камер видеонаблюдения, то следует направить документы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
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После того как преступление удалось доказать, в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:
штраф до 80 тысяч рублей;
штраф в размере заработной платы или другого дохода за период до шести месяцев;
обязательные работы на срок до 360 часов;
исправительные работы на срок до одного года;
ограничение свободы на срок до одного года;
арест на срок до шести месяцев;
лишение свободы на срок до трех лет.
При этом в отношении живодеров могут быть предприняты и другие меры, если преступление совершено несколькими людьми (в том числе по предварительному сговору), если это произошло в присутствии малолетнего ребенка, с применением садистских методов и с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если пострадали несколько животных.
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В таких случаях обвиняемым в преступлении могут грозить:
штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
штраф в размере заработной платы или другого дохода за период от одного года до двух лет;
исправительные работы на срок до двух лет;
принудительные работы на срок до пяти лет;
лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
"Подавая заявление по факту жестокого обращения с животными, вы помогаете не только пресекать действия живодеров и наказывать их за совершенные поступки, но и способствуете тому, чтобы таких преступлений становилось все меньше", — подчеркнули в Госдуме.
Стоит отметить, что статьей 245 УК России предусмотрена уголовная ответственность не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие ему боль и страдание. Помимо этого, за трансляции в интернете сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних установлена ответственность до пяти лет лишения свободы.
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