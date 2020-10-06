https://ria.ru/20201006/zhivodery-1578215934.html

В Госдуме рассказали, как остановить живодеров

Практически каждый вольно или невольно сталкивался с жестоким обращением с животными: социальные сети пестрят многочисленными роликами и фотографиями, на... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T12:07

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госдума рф

животные

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Практически каждый вольно или невольно сталкивался с жестоким обращением с животными: социальные сети пестрят многочисленными роликами и фотографиями, на которых запечатлены ужасные моменты и последствия живодерства. Но как реагировать на подобное? Что можно сделать, если факт живодерства зафиксирован не в очном порядке, а уже постфактум на просторах Cети? Подробные ответы на эти и другие вопросы можно найти в памятке Государственной думы России, <a href="http://duma.gov.ru/news/49628/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованной</a> на официальном сайте нижней палаты парламента.Так, в первую очередь необходимо подать заявление в полицию, причем желательно по месту совершения преступления.Параллельно с этим стоит написать обращение в комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты проконтролировали ход расследования.Если сотрудники полиции отказываются принимать заявление или не совершают необходимых процессуальных действий, как, например, опрос свидетелей или изъятие записей камер видеонаблюдения, то следует направить документы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.После того как преступление удалось доказать, в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:При этом в отношении живодеров могут быть предприняты и другие меры, если преступление совершено несколькими людьми (в том числе по предварительному сговору), если это произошло в присутствии малолетнего ребенка, с применением садистских методов и с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если пострадали несколько животных. В таких случаях обвиняемым в преступлении могут грозить:"Подавая заявление по факту жестокого обращения с животными, вы помогаете не только пресекать действия живодеров и наказывать их за совершенные поступки, но и способствуете тому, чтобы таких преступлений становилось все меньше", — подчеркнули в Госдуме.Стоит отметить, что статьей 245 УК России предусмотрена уголовная ответственность не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие ему боль и страдание. Помимо этого, за трансляции в интернете сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних установлена ответственность до пяти лет лишения свободы.

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https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html

https://ria.ru/20200917/sobaka-1577387106.html

Дмитрий Шагов От 3 до 5! Хороший срок что бы подумать. И камеры подобрать так что бы запомнили. 43

Злобный Хорек Надо просто убрать все эти "или" и оставить баснословный штраф и обязательный срок от 3х и без всякиз условок. 17

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, госдума рф, животные