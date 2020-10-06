https://ria.ru/20201006/zavorotnyuk-1578467467.html
"Копия": дочь Заворотнюк поразила фанатов сходством с матерью
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила на своей странице в Instagram новые фотографии. Пользователи социальной сети заметили поразительное сходство... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:54
2020-10-06T16:54
2020-10-06T16:54
шоубиз
анна заворотнюк
жанна фриске
анастасия заворотнюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578467290_0:224:1574:1109_1400x0_80_0_0_bfb099c72544d53a84da3f60e4bd5799.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Дочь актрисы <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> Анна разместила на своей странице в Instagram новые фотографии. Пользователи социальной сети заметили поразительное сходство 24-летней девушки со своей знаменитой матерью.На снимках Insta-звезда позирует в самом центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, на фоне здания Государственного исторического музея. Она облачена во все черное: водолазку, короткую юбку и свободный кожаный пиджак. Образ девушка дополнила темными очками. Ее распущенные волосы подчеркивают черты лица, доставшиеся от "прекрасной няни".Фолловеры <a href="http://ria.ru/person_anna-zavorotnyuk/" target="_blank" data-auto="true">Анны Заворотнюк</a> восхитились ее красотой в комментариях и отметили, что дочь очень напоминает свою мать:— Как же ты похожа на маму! Такая же красивая.— На этом фото очень похожи с Анастасией.— Хорошенькая. Продолжение матери. Насте — здоровья и сил.— Красавица! Вся в маму.— Копия мать. Напомним, уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится <a href="https://ria.ru/20191016/1559838673.html" target="_blank">от рака головного мозга</a>. Тот же недуг унес жизнь певицы <a href="http://ria.ru/person_Friske_ZHanna/" target="_blank" data-auto="true">Жанны Фриске</a> в 2015 году.
https://ria.ru/20201004/zavorotnyuk-1578178307.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578467290_0:49:1575:1230_1400x0_80_0_0_98584219ba7634dd2596892f964d1593.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна заворотнюк, жанна фриске, анастасия заворотнюк