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https://ria.ru/20201006/zavorotnyuk-1578467467.html
"Копия": дочь Заворотнюк поразила фанатов сходством с матерью
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила на своей странице в Instagram новые фотографии. Пользователи социальной сети заметили поразительное сходство... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:54
2020-10-06T16:54
шоубиз
анна заворотнюк
жанна фриске
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Дочь актрисы <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> Анна разместила на своей странице в Instagram новые фотографии. Пользователи социальной сети заметили поразительное сходство 24-летней девушки со своей знаменитой матерью.На снимках Insta-звезда позирует в самом центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, на фоне здания Государственного исторического музея. Она облачена во все черное: водолазку, короткую юбку и свободный кожаный пиджак. Образ девушка дополнила темными очками. Ее распущенные волосы подчеркивают черты лица, доставшиеся от "прекрасной няни".Фолловеры <a href="http://ria.ru/person_anna-zavorotnyuk/" target="_blank" data-auto="true">Анны Заворотнюк</a> восхитились ее красотой в комментариях и отметили, что дочь очень напоминает свою мать:— Как же ты похожа на маму! Такая же красивая.— На этом фото очень похожи с Анастасией.— Хорошенькая. Продолжение матери. Насте — здоровья и сил.— Красавица! Вся в маму.— Копия мать. Напомним, уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится <a href="https://ria.ru/20191016/1559838673.html" target="_blank">от рака головного мозга</a>. Тот же недуг унес жизнь певицы <a href="http://ria.ru/person_Friske_ZHanna/" target="_blank" data-auto="true">Жанны Фриске</a> в 2015 году.
https://ria.ru/20201004/zavorotnyuk-1578178307.html
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анна заворотнюк, жанна фриске, анастасия заворотнюк

"Копия": дочь Заворотнюк поразила фанатов сходством с матерью

16:54 06.10.2020
 
© Фото : @anna_zavorotnyukАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : @anna_zavorotnyuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила на своей странице в Instagram новые фотографии. Пользователи социальной сети заметили поразительное сходство 24-летней девушки со своей знаменитой матерью.
На снимках Insta-звезда позирует в самом центре Москвы, на фоне здания Государственного исторического музея. Она облачена во все черное: водолазку, короткую юбку и свободный кожаный пиджак. Образ девушка дополнила темными очками. Ее распущенные волосы подчеркивают черты лица, доставшиеся от "прекрасной няни".
Фолловеры Анны Заворотнюк восхитились ее красотой в комментариях и отметили, что дочь очень напоминает свою мать:
— Как же ты похожа на маму! Такая же красивая.
— На этом фото очень похожи с Анастасией.
— Хорошенькая. Продолжение матери. Насте — здоровья и сил.
— Красавица! Вся в маму.
— Копия мать.
Напомним, уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится от рака головного мозга. Тот же недуг унес жизнь певицы Жанны Фриске в 2015 году.
Фото из Instagram Анны Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 13:20Шоубиз
Внешность дочери Анастасии Заворотнюк взбудоражила Сеть
 
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ШоубизАнна ЗаворотнюкЖанна ФрискеАнастасия Заворотнюк
 
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