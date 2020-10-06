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Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке
Большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории Тихого океана и гибели морских... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:16
2020-10-06T09:16
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
тихий океан
камчатский край
камчатскэнерго
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> и гибели морских организмов, заявил в ходе выездного совещания на Халактырском пляже губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Он добавил, что над решением этого вопроса работают специалисты всех региональных и федеральных структур.Кроме того, Солодов дал поручил организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и "<a href="http://ria.ru/organization_Kamchatskehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскэнерго</a>".
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578341455.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html
У меня вопрос. А нельзя ли как то это всё увязать с происками Англии, США, ну и Германии (куда ж без неё)? Ну так, на всякий случай. Показать, что и мы так умеем, как они. Доказательства? Да я вас умаляю. Ну кто сейчас пользуется доказательствами вины. Это не в тренде и это не модно. скажу больше. Уже считается дурным тоном, приводить доказательства вины.
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тихий океан
камчатский край
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, камчатский край, камчатскэнерго, происшествия

Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке

09:16 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории Тихого океана и гибели морских организмов, заявил в ходе выездного совещания на Халактырском пляже губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы сейчас обсуждали, как нам всё-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", – сказал Владимир Солодов.
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Он добавил, что над решением этого вопроса работают специалисты всех региональных и федеральных структур.
"Это специалисты по сейсмике, по водным объектам, по географии, которые помогут понять, как нам это вещество выявить. Одновременно работают и другие группы. Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, - это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", - сказал глава региона.
Кроме того, Солодов дал поручил организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго".
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовТихий океанКамчатский крайКамчатскэнергоПроисшествия
 
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