https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html

Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке

Большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории Тихого океана и гибели морских... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:16

2020-10-06T09:16

2020-10-06T09:16

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

тихий океан

камчатский край

камчатскэнерго

происшествия

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578206362_0:0:3220:1811_1400x0_80_0_0_caf8ca69505cee86474c6f7ca7037c36.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> и гибели морских организмов, заявил в ходе выездного совещания на Халактырском пляже губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Он добавил, что над решением этого вопроса работают специалисты всех региональных и федеральных структур.Кроме того, Солодов дал поручил организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и "<a href="http://ria.ru/organization_Kamchatskehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскэнерго</a>".

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578341455.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html

Игорь Громов

У меня вопрос. А нельзя ли как то это всё увязать с происками Англии, США, ну и Германии (куда ж без неё)? Ну так, на всякий случай. Показать, что и мы так умеем, как они. Доказательства? Да я вас умаляю. Ну кто сейчас пользуется доказательствами вины. Это не в тренде и это не модно. скажу больше. Уже считается дурным тоном, приводить доказательства вины.

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