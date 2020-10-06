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https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578463755.html
Следствие задержало пять человек по делу братьев Ананьевых
По делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых задержаны пять соучастников, остальные, в том числе сами миллиардеры, в розыске, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:30
2020-10-06T17:47
светлана петренко
дмитрий ананьев
алексей ананьев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> По делу братьев <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ananev/" target="_blank">Дмитрия </a>и <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ananev" target="_blank">Алексея </a>Ананьевых задержаны пять соучастников, остальные, в том числе сами миллиардеры, в розыске, сообщила журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске", - рассказала она.Кроме того, следствием установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления."В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены 9 соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - добавила Петренко.В настоящее время следователями устанавливается роль каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.
https://ria.ru/20201005/ananev-1578203795.html
https://ria.ru/20201006/ananevy-1578464308.html
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Имущество, изъятое у одного из братьев Ананьевых. Кадры СК РФ
СК показал, что изъяли у одного из братьев Ананьевых
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светлана петренко, дмитрий ананьев, алексей ананьев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие задержало пять человек по делу братьев Ананьевых

16:30 06.10.2020 (обновлено: 17:47 06.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых задержаны пять соучастников, остальные, в том числе сами миллиардеры, в розыске, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске", - рассказала она.
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 09:25
РБК: против банкира Ананьева возбудили дело о даче взяток чиновникам ПФР
Кроме того, следствием установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления.
"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены 9 соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - добавила Петренко.
В настоящее время следователями устанавливается роль каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Светлана ПетренкоДмитрий АнаньевАлексей АнаньевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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