https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578463755.html

Следствие задержало пять человек по делу братьев Ананьевых

По делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых задержаны пять соучастников, остальные, в том числе сами миллиардеры, в розыске, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:30

2020-10-06T16:30

2020-10-06T17:47

светлана петренко

дмитрий ананьев

алексей ананьев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> По делу братьев <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ananev/" target="_blank">Дмитрия </a>и <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ananev" target="_blank">Алексея </a>Ананьевых задержаны пять соучастников, остальные, в том числе сами миллиардеры, в розыске, сообщила журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске", - рассказала она.Кроме того, следствием установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления."В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены 9 соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - добавила Петренко.В настоящее время следователями устанавливается роль каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.

https://ria.ru/20201005/ananev-1578203795.html

https://ria.ru/20201006/ananevy-1578464308.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Имущество, изъятое у одного из братьев Ананьевых. Кадры СК РФ СК показал, что изъяли у одного из братьев Ананьевых 2020-10-06T16:30 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, дмитрий ананьев, алексей ананьев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия