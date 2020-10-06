https://ria.ru/20201006/voda-tsveta-okhry-v-uralskikh-rekakh-techet-yadovitaya-smes-1578457096.html
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
2020-10-06T15:55
2020-10-06T15:55
2020-10-06T15:55
экология в россии
пермь
видео
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Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578455720_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3c60ae174cb860b4e5555e72e76c36ea.jpg
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду.
На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.
2020-10-06T15:55
true
PT1M55S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, экология в россии, пермь, видео
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
2020-10-06T15:55
true
PT1M55S
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.