https://ria.ru/20201006/voda-tsveta-okhry-v-uralskikh-rekakh-techet-yadovitaya-smes-1578457096.html

Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь

В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.

2020-10-06T15:55

2020-10-06T15:55

2020-10-06T15:55

экология в россии

пермь

видео

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Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.

пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз. Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется. 2020-10-06T15:55 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, экология в россии, пермь, видео