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Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
2020-10-06T15:55
2020-10-06T15:55
экология в россии
пермь
видео
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Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.
пермь
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз. Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
видео, экология в россии, пермь, видео
Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
2020-10-06T15:55
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Вода цвета охры: в уральских реках течет ядовитая смесь

15:55 06.10.2020
 
Читать ria.ru в
В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет не вода, а серная кислота с примесями тяжелых металлов. Их концентрация превышает допустимые нормы в тысячи раз.
Рыжая отрава изливается из десятков старых шахт. В результате этого 500 километров рек Кизеловского угольного бассейна выведено из водопользования. Тонные ядовитых осадков скапливаются на дне рек и постепенно вымываются в Камское водохранилище, откуда Пермь берет питьевую воду. На исследования и разработки истрачены миллионы бюджетных средств, но практической работы по очистке водоемов так и не ведется.
 
Экология в РоссииПермьВидео
 
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