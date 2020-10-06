https://ria.ru/20201006/vaktsinatsiya-1578475323.html

Почти все руководство Минобороны привилось от коронавируса

Почти все руководство Минобороны России и других специальных служб привилось от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:16

2020-10-06T17:16

2020-10-06T18:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Почти все руководство Минобороны России и других специальных служб привилось от коронавируса, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a> в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе беседы речь зашла о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>."У нас почти все руководство министерства обороны сделало прививку и других специальных служб", - рассказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество