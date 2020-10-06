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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/vaktsinatsiya-1578475323.html
Почти все руководство Минобороны привилось от коронавируса
Почти все руководство Минобороны России и других специальных служб привилось от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:16
2020-10-06T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Почти все руководство Минобороны России и других специальных служб привилось от коронавируса, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a> в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе беседы речь зашла о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>."У нас почти все руководство министерства обороны сделало прививку и других специальных служб", - рассказал Путин в ходе встречи.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Почти все руководство Минобороны привилось от коронавируса

17:16 06.10.2020 (обновлено: 18:01 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Почти все руководство Минобороны России и других специальных служб привилось от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе беседы речь зашла о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину.
"У нас почти все руководство министерства обороны сделало прививку и других специальных служб", - рассказал Путин в ходе встречи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
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