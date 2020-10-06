https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html

Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:08

2020-10-06T17:08

2020-10-06T21:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

виктор медведчук

владимир путин

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> на встрече с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.Президент России ответил, что "такая возможность существует", однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева."Да, конечно, почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. <...> Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. <...> Но, повторяю еще раз, это нужно на официальном уровне нам договориться с соответствующими органами власти", — добавил Путин.В начале августа <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a></u> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578131234.html

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html

Homa Brut2020 Вакцину на Украину, но только для ЛДНР. Скаунам не давать! 150

игорь . Наоборот может рады, что бендеровцы болеть не будут. Так что можете быть тоже за 126

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россия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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