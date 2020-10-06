https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html
Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:08
2020-10-06T17:08
2020-10-06T21:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
виктор медведчук
владимир путин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> на встрече с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.Президент России ответил, что "такая возможность существует", однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева."Да, конечно, почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. <...> Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. <...> Но, повторяю еще раз, это нужно на официальном уровне нам договориться с соответствующими органами власти", — добавил Путин.В начале августа <u><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a></u> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578131234.html
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html
Homa Brut2020
Вакцину на Украину, но только для ЛДНР. Скаунам не давать!
150
игорь .
Наоборот может рады, что бендеровцы болеть не будут. Так что можете быть тоже за
126
83
россия
украина
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_0d8bf88874b6841f62257a1f14950b44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, виктор медведчук, владимир путин, украина, в мире
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
на встрече с Владимиром Путиным
попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.
"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина в том числе попала и на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены", — сказал Медведчук.
Президент России ответил, что "такая возможность существует", однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.
"Да, конечно, почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. <...> Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. <...> Но, повторяю еще раз, это нужно на официальном уровне нам договориться с соответствующими органами власти", — добавил Путин.
В начале августа Министерство здравоохранения
зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
). Ее назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек.
Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.