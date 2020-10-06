https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578369134.html
Роспотребнадзор: в мире проходит испытание 36 вакцин от коронавируса
В мире на стадии клинических испытаний находятся 36 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:36
2020-10-06T10:36
2020-10-06T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578006039_0:95:3074:1824_1400x0_80_0_0_4e055effed782a06a6ce24ecfec27616.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> В мире на стадии клинических испытаний находятся 36 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Ежлова.Она отметила, что в России на текущий момент создано 26 вариантов вакцины от COVID-19 в 17 научных организациях.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578006039_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_aa76b38c09df59feeac1c75e3016586a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире