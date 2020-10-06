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Туризм
https://ria.ru/20201006/turisty-1578363376.html
Туристы рассказали, как они предпочитают путешествовать в межсезонье
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:39
2020-10-06T10:39
туризм
туризм
новости - туризм
флоренция
рим
сочи
барселона (город)
вена
прага
венеция
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 74 процента из них планируют путешествия на осень или весну. Причем обычно, до пандемии, предпочтение отдавали европейским городам — их назвали более 60 процентов опрошенных. В тройку лидеров по рекомендациям для осенних поездок вошли Рим (12 процентов туристов), Прага (11 процентов) и Барселона (пять процентов).Кроме того, довольно часто респонденты называли Будапешт, Париж, Флоренцию, Вену, Мадрид, Амстердам, Венецию и Лондон. Российские города для поездок в межсезонье рекомендуют 15 процентов пользователей. Наиболее подходящими опрошенные считают Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.Основная причина, по которой три четверти (77 процентов) респондентов ездят на отдых в низкий сезон — меньшее число туристов. Так, 47 процентов отметили, что в это время обслуживающий персонал становится более внимательным к гостям. А вот экономия на ценах на билеты и отели привлекает только треть опрошенных (36 процентов).
https://ria.ru/20201003/glintveyn-1577962478.html
флоренция
рим
сочи
барселона (город)
вена
прага
венеция
париж
санкт-петербург
калининград
будапешт
амстердам
мадрид
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Новости
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туризм, новости - туризм, флоренция, рим, сочи, барселона (город), вена, прага, венеция, париж, санкт-петербург, калининград, будапешт, амстердам, мадрид

Туристы рассказали, как они предпочитают путешествовать в межсезонье

10:39 06.10.2020
 
© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / oroch2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 74 процента из них планируют путешествия на осень или весну. Причем обычно, до пандемии, предпочтение отдавали европейским городам — их назвали более 60 процентов опрошенных. В тройку лидеров по рекомендациям для осенних поездок вошли Рим (12 процентов туристов), Прага (11 процентов) и Барселона (пять процентов).
Кроме того, довольно часто респонденты называли Будапешт, Париж, Флоренцию, Вену, Мадрид, Амстердам, Венецию и Лондон.
Российские города для поездок в межсезонье рекомендуют 15 процентов пользователей. Наиболее подходящими опрошенные считают Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.
Основная причина, по которой три четверти (77 процентов) респондентов ездят на отдых в низкий сезон — меньшее число туристов. Так, 47 процентов отметили, что в это время обслуживающий персонал становится более внимательным к гостям. А вот экономия на ценах на билеты и отели привлекает только треть опрошенных (36 процентов).
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФлоренцияРимСочиБарселона (город)ВенаПрагаВенецияПарижСанкт-ПетербургКалининградБудапештАмстердамМадрид
 
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