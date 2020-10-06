https://ria.ru/20201006/turisty-1578363376.html

Туристы рассказали, как они предпочитают путешествовать в межсезонье

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:39

2020-10-06T10:39

2020-10-06T10:39

туризм

туризм

новости - туризм

флоренция

рим

сочи

барселона (город)

вена

прага

венеция

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 74 процента из них планируют путешествия на осень или весну. Причем обычно, до пандемии, предпочтение отдавали европейским городам — их назвали более 60 процентов опрошенных. В тройку лидеров по рекомендациям для осенних поездок вошли Рим (12 процентов туристов), Прага (11 процентов) и Барселона (пять процентов).Кроме того, довольно часто респонденты называли Будапешт, Париж, Флоренцию, Вену, Мадрид, Амстердам, Венецию и Лондон. Российские города для поездок в межсезонье рекомендуют 15 процентов пользователей. Наиболее подходящими опрошенные считают Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.Основная причина, по которой три четверти (77 процентов) респондентов ездят на отдых в низкий сезон — меньшее число туристов. Так, 47 процентов отметили, что в это время обслуживающий персонал становится более внимательным к гостям. А вот экономия на ценах на билеты и отели привлекает только треть опрошенных (36 процентов).

https://ria.ru/20201003/glintveyn-1577962478.html

флоренция

рим

сочи

барселона (город)

вена

прага

венеция

париж

санкт-петербург

калининград

будапешт

амстердам

мадрид

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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