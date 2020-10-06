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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578482403.html
Тихановская раскрыла детали встречи с Меркель
Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель продлилась 45 минут, об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:42
2020-10-06T21:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Встреча лидера белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> продлилась 45 минут, об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.Тихановская заявила, что главной целью акций остается проведение новых выборов в ближайшее время."Светлана подчеркнула, что протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — это не борьба против России или <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, это следствие внутрибелорусского кризиса", — указывается в сообщении.Политик заявила, что Белоруссия ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям. По ее словам, это позволит преодолеть последствия кризиса.Также Тихановская подарила Меркель бело-красно-белую брошь и книгу "Краина Беларусь" на немецком.Протесты в БелоруссииАкции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> набрал 80,1 процента, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция не признает официальные результаты голосования. Сама Тихановская 10 августа выехала из страны в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Вот пусть в Литве и проводит новые выборы.
69
Т е Тихановская еще раз подтвердила на чьи деньги весь банкет...
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германия
белоруссия
литва
РИА Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, литва, в мире

Тихановская раскрыла детали встречи с Меркель

17:42 06.10.2020 (обновлено: 21:47 06.10.2020)
 
© REUTERS / Bundesregierung/Jesco DenzelАнгела Меркель и Светлана Тихановская во время встречи в Берлине
Ангела Меркель и Светлана Тихановская во время встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Bundesregierung/Jesco Denzel
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель продлилась 45 минут, об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.
Тихановская заявила, что главной целью акций остается проведение новых выборов в ближайшее время.
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"Светлана подчеркнула, что протесты в Белоруссии — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса", — указывается в сообщении.
Политик заявила, что Белоруссия ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям. По ее словам, это позволит преодолеть последствия кризиса.
Также Тихановская подарила Меркель бело-красно-белую брошь и книгу "Краина Беларусь" на немецком.

Протесты в Белоруссии

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция не признает официальные результаты голосования. Сама Тихановская 10 августа выехала из страны в Литву.
В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияЛитваВ мире
 
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