В Карабахе призвали создать международную антитеррористическую коалицию
"Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции", — написал Арутюнян в Facebook. По его словам, Армения и Карабах "сегодня находятся на передовой линии этой борьбы". "И мы будем бороться до окончательной победы. Но это проблема не только для Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)", — отметил Арутюнян.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
"Уверен, что каждый ответственный участник мировой политической жизни, государство или организация, четко осознают опасные последствия подобных развитий. Мы все еще помним результат стремления джихадистов создать государствоподобное образование в Ираке и Сирии. Все государства мира должны помешать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе", — говорится в заявлении Арутюняна.