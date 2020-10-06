https://ria.ru/20201006/terroristy-1578523313.html

В Карабахе призвали создать международную антитеррористическую коалицию

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на фоне сообщений об использовании террористов на стороне Азербайджана призвал создать... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:21

2020-10-06T21:21

2020-10-06T22:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> на фоне сообщений об использовании террористов на стороне Азербайджана призвал создать международную антитеррористическую коалицию.Ранее президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявил, что, по имеющейся в <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Он добавил, что в современном мире, когда невозможно ничего скрыть ни от кого, "все воочию увидели и зафиксировали проникновение в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> международной террористической сети джихадистов". "Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой", — заявил карабахский президент.По его мнению, "Турция, осуществляющая последовательную подпитку и управление этой сетью, при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

saash022004 Иран и Россия должны как можно скорее присоединиться к этому коалицию, потому что это серьезно угрожает также этих стран. И Россия и Иран уже на официальном уровне осудили действия Турции, которая направляет каждый день новых террористов в азербайджан. 14

Aykhan A-v На азербайджанской стороне террористов нет !!. Это пропаганда новостей.Террористы там очнитесь. Есть разговоры , видеоматериалы, направление самолетов, прибывающих в Армению. Что еще хотите? Ни одно из обвинений против нас не включает этого. Люди превратились в зомби новостных сайтов 11

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-06T21:21 true PT1M14S

Кадры из разрушенного Степанакерта Азербайджанские ВС целенаправленно разрушали Степанакерт, взяв под прицел инфраструктуру и жилые здания карабахской столицы. Кадры разрушений передает корреспондент @SputnikArmenia с места событий 2020-10-06T21:21 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире