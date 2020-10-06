https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578464212.html

В НКР заявили о взрыве рядом с офисом МККК в Степанакерте

Несколько снарядов РСЗО "Смерч" разорвались в Степанакерте около офиса МКК, сообщил МИД непризнанной республики. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:32

2020-10-06T16:32

2020-10-06T16:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Несколько снарядов РСЗО "Смерч" разорвались в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> около офиса МКК, сообщил МИД непризнанной республики.

нагорно-карабахская республика

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире