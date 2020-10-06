https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578464212.html
В НКР заявили о взрыве рядом с офисом МККК в Степанакерте
Несколько снарядов РСЗО "Смерч" разорвались в Степанакерте около офиса МКК, сообщил МИД непризнанной республики. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:32
2020-10-06T16:32
2020-10-06T16:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Несколько снарядов РСЗО "Смерч" разорвались в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> около офиса МКК, сообщил МИД непризнанной республики.
нагорно-карабахская республика
степанакерт
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире