https://ria.ru/20201006/sotrudnichestvo-1578471198.html

АФК "Система" развивает инвестиционное сотрудничество с Удмуртией

АФК "Система" будет развивать комплексное сотрудничество с Удмуртией в интересах социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба компании по... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:00

2020-10-06T17:00

2020-10-06T19:51

афк "система"

удмуртская республика (удмуртия)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sistema/" target="_blank" data-auto="true">АФК "Система"</a> будет развивать комплексное сотрудничество с Удмуртией в интересах социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба компании по итогам рабочей встречи президента АФК "Система" Владимира Чирахова и главы республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>."Уже подписаны соглашения в сфере развития здравоохранения и гостиничной инфраструктуры; запускаются уникальные образовательные программы для местного бизнеса – в части расширения возможностей электронной торговли, и для школьников – по профессиональному самоопределению в интересах региона. Также рассматриваются перспективные проекты в телекоммуникациях и других отраслях, представляющих взаимный интерес, в том числе варианты возможного участия Segezha Group в развитии лесопромышленного комплекса региона", — приводятся в сообщении слова Чирахова на встрече.По словам главы Удмуртии, рассматриваются несколько направлений взаимодействия с АФК "Система"."Уже сейчас компания <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>, используя оборудование Ижевского радиозавода, запускает пилотный проект системы RADIUS с последующим масштабированием на всю республику. Благотворительные программы корпорации предполагают поддержку социально-значимых объектов республики, но я уверен у нас еще немало точек соприкосновения. Опыт и знания коллег могут помочь в развитии гостиничной инфраструктуры Удмуртии и увеличения туристического потока", — отметил Бречалов.В пресс-службе АФК "Система" напомнили, что в марте 2020 года на рынок частной медицины Удмуртии вышел медоператор "Медси", приобретший 4 медучреждения в <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a>. Компания намерена развивать в республике такие направления диагностики и лечения, как онкология, кардиология и ортопедия, а также спортивную медицину. В ближайших планах — открытие в Удмуртии Центра онкологической амбулаторной помощи по схеме ГЧП.Управляющая гостиничная компания Cosmos Hotel Group заключила соглашение с <a href="http://ria.ru/organization_Korporacija_Razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Корпорацией развития</a> <a href="http://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank" data-auto="true">Удмуртской Республики</a> по проекту повышения экономической эффективности ряда гостиничных объектов. Сотрудничество предполагает возможность расширения бизнеса корпорации в регионе за счет нового номерного фонда общим размером около 250 номеров. Ozon запустил в республике обучающие программы E-commerce Online School по развитию интернет-торговли. С 2019 по 2020 год число продавцов из Удмуртии, представленных на маркетплейсе Ozon, выросло втрое, а их совокупный оборот за первое полугодие 2020 года превысил 200 миллионов рублей. В свою очередь, в рамках флагманской программы инвестиций корпорации в развитие современного инженерного образования и создания социального лифта для школьников Благотворительный фонд "Система" при содействии Минобрнауки Удмуртии готовит к открытию профориентационные классы "Лифт в будущее" на базе школ в Ижевске и <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапуле</a>.

https://realty.ria.ru/20200610/1572771284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афк "система", удмуртская республика (удмуртия), новости компаний - экономика