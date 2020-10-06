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https://ria.ru/20201006/smartfon-xiaomi-1578528690.html
Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Компания Xiaomi анонсировала старт продаж нового смартфона Poco X3 в России. О среднеуровневой новинке представители компании рассказали на специальной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T22:15
2020-10-06T22:15
риа наука
qualcomm
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Компания Xiaomi анонсировала старт продаж нового смартфона Poco X3 в России. О среднеуровневой новинке представители компании рассказали на специальной презентации, прошедшей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.X3 относится к суббренду Xiaomi Poco, созданному в 2018 году для индийского рынка. Новинка оснащена крупным 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 точек, выполненным по технологии IPS. Фронтальная камера врезана в матрицу. Главным отличием экрана является возможность обновлять изображение на 90 и 120 Гц.За производительность новинки отвечает свежий чип от <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> — Snapdragon 732G, который работает на частоте до 2,3 гигагерц и графическим процессором Adreno 618. Версии памяти две — на 6 ГБ оперативной и 68 или 128 ГБ постоянной. Последнюю можно расширить картой памяти.Камеры в смартфоне относительно простые, хотя их в основном модуле и четыре. Главная, на 64 Мп, имеет только программную стабилизацию. Вместе с ней работают 13-Мп сверхширокоугольник, 2-Мп макро и сенсор на 2 Мп для создания размытия фона. В качестве преимуществ Xiaomi называет возможность записывать видео в 4K и снимать фото в формате RAW.В X3 сохранены такие функции, как 3,5-мм аудиоджек и инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Есть здесь и NFC, а значит пользователи смогут бесконтактно платить с помощью смартфона. Наконец, емкость встроенного аккумулятора достигает 5160 мАч, а в комплекте поставки лежит блок питания на 33 Вт, позволяющий зарядить гаджет на 62 процента за полчаса.Смартфон Poco X3 станет доступным на российском рынке уже 15 октября в двух цветах — "Серый сумрак" и "Синий кобальт". Версия 6/64 ГБ предлагается за 19 990 рублей, а топовая модификация с накопителем 128 ГБ обойдется в 21 990 рублей.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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qualcomm, xiaomi inc, гаджеты, технологии

Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц

22:15 06.10.2020
 
© Кирилл Каримовxiaomi poco x3
xiaomi poco x3 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала старт продаж нового смартфона Poco X3 в России. О среднеуровневой новинке представители компании рассказали на специальной презентации, прошедшей в Москве.
X3 относится к суббренду Xiaomi Poco, созданному в 2018 году для индийского рынка. Новинка оснащена крупным 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 точек, выполненным по технологии IPS. Фронтальная камера врезана в матрицу. Главным отличием экрана является возможность обновлять изображение на 90 и 120 Гц.
За производительность новинки отвечает свежий чип от Qualcomm — Snapdragon 732G, который работает на частоте до 2,3 гигагерц и графическим процессором Adreno 618. Версии памяти две — на 6 ГБ оперативной и 68 или 128 ГБ постоянной. Последнюю можно расширить картой памяти.
Камеры в смартфоне относительно простые, хотя их в основном модуле и четыре. Главная, на 64 Мп, имеет только программную стабилизацию. Вместе с ней работают 13-Мп сверхширокоугольник, 2-Мп макро и сенсор на 2 Мп для создания размытия фона. В качестве преимуществ Xiaomi называет возможность записывать видео в 4K и снимать фото в формате RAW.
В X3 сохранены такие функции, как 3,5-мм аудиоджек и инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Есть здесь и NFC, а значит пользователи смогут бесконтактно платить с помощью смартфона. Наконец, емкость встроенного аккумулятора достигает 5160 мАч, а в комплекте поставки лежит блок питания на 33 Вт, позволяющий зарядить гаджет на 62 процента за полчаса.
Смартфон Poco X3 станет доступным на российском рынке уже 15 октября в двух цветах — "Серый сумрак" и "Синий кобальт". Версия 6/64 ГБ предлагается за 19 990 рублей, а топовая модификация с накопителем 128 ГБ обойдется в 21 990 рублей.
 
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РИА НаукаQualcommXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
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