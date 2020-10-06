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Туристы рассказали, как правильно упаковать вещи в ручную кладь
Туристы поделились опытом, как собрать вещи в ручную кладь, чтобы они занимали мало места, и за сумку не пришлось доплачивать, сообщает Express. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T02:58
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Туристы поделились опытом, как собрать вещи в ручную кладь, чтобы они занимали мало места, и за сумку не пришлось доплачивать, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1343648/hand-luggage-secrets-trick-airline-weight-restrictions-packing-tips-clothes-airport" target="_blank">сообщает</a> Express.Большинство авиакомпании строго следит за размером и весом сумок, которые путешественники берут в салон. Некоторым пассажирам приходится перебирать багаж уже на стойке регистрации и использовать смекалку, чтобы уложиться в установленные нормативы и не доплачивать за провоз вещей.Опытные туристы советуют брать в поездку одежду из легкой ткани. "Оставьте джинсовые вещи дома, они тяжелые и занимают много места в сумке. Или наденьте их на себя", — говорит один из путешественников."Берите с собой одежду нейтральных цветов – черного, белого, бежевого, серого. Это позволит сочетать вещи между собой, и не везти лишние", — добавляет другой эксперт.Другой пользователь предлагает брать в поездку меньше обуви: "Вам не нужно ничего нарядного, если вы не собираетесь на официальное мероприятие. И нет необходимости в отдельной паре обуви к каждому наряду".Туалетные принадлежности, фены опытные туристы также советуют оставить дома. При необходимости их можно купить, но обычно они есть в номере отеля.
https://ria.ru/20201003/glintveyn-1577962478.html
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туристы, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как правильно упаковать вещи в ручную кладь

02:58 06.10.2020 (обновлено: 03:01 06.10.2020)
 
© Depositphotos / belchonockСборы в путешествие
Сборы в путешествие - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Туристы поделились опытом, как собрать вещи в ручную кладь, чтобы они занимали мало места, и за сумку не пришлось доплачивать, сообщает Express.
Большинство авиакомпании строго следит за размером и весом сумок, которые путешественники берут в салон. Некоторым пассажирам приходится перебирать багаж уже на стойке регистрации и использовать смекалку, чтобы уложиться в установленные нормативы и не доплачивать за провоз вещей.
Опытные туристы советуют брать в поездку одежду из легкой ткани. "Оставьте джинсовые вещи дома, они тяжелые и занимают много места в сумке. Или наденьте их на себя", — говорит один из путешественников.
"Берите с собой одежду нейтральных цветов – черного, белого, бежевого, серого. Это позволит сочетать вещи между собой, и не везти лишние", — добавляет другой эксперт.
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Другой пользователь предлагает брать в поездку меньше обуви: "Вам не нужно ничего нарядного, если вы не собираетесь на официальное мероприятие. И нет необходимости в отдельной паре обуви к каждому наряду".
Туалетные принадлежности, фены опытные туристы также советуют оставить дома. При необходимости их можно купить, но обычно они есть в номере отеля.
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