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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201006/russkiy-yazyk--1578779966.html
В Узбекистане преподаватели-русисты из России тестируют местных учителей
Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:06
2020-10-08T11:07
религия и мировоззрение
религия
узбекистан
в мире
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<strong>ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в республике."Сегодня группа из 31 преподавателя русского языка и литературы прилетела в Ташкент", - сказал представитель дипмиссии. Российские специалисты проведут тестирование на знание русского языка среди педагогов и учеников в ряде школ Узбекистана.По данным посольства, визит проходит в рамках проекта министерства просвещения РФ и министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена. Цель проекта - популяризация и развитие системы преподавания русского языка.Ранее заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов заявлял, что новые филиалы российских вузов, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", помогут решить проблему дефицита преподавателей-русистов в республике.По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.
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религия, узбекистан, в мире

В Узбекистане преподаватели-русисты из России тестируют местных учителей

12:06 06.10.2020 (обновлено: 11:07 08.10.2020)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкБилингвальный учебник по математике для, по которому учатся дети в русской школе в Латвии
Билингвальный учебник по математике для, по которому учатся дети в русской школе в Латвии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в республике.
"Сегодня группа из 31 преподавателя русского языка и литературы прилетела в Ташкент", - сказал представитель дипмиссии. Российские специалисты проведут тестирование на знание русского языка среди педагогов и учеников в ряде школ Узбекистана.
По данным посольства, визит проходит в рамках проекта министерства просвещения РФ и министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена. Цель проекта - популяризация и развитие системы преподавания русского языка.
Ранее заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов заявлял, что новые филиалы российских вузов, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", помогут решить проблему дефицита преподавателей-русистов в республике.
По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 04:12
Всемирный день учителя
 
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