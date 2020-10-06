https://ria.ru/20201006/russkiy-yazyk--1578779966.html
В Узбекистане преподаватели-русисты из России тестируют местных учителей
Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:06
2020-10-06T12:06
2020-10-08T11:07
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<strong>ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в республике."Сегодня группа из 31 преподавателя русского языка и литературы прилетела в Ташкент", - сказал представитель дипмиссии. Российские специалисты проведут тестирование на знание русского языка среди педагогов и учеников в ряде школ Узбекистана.По данным посольства, визит проходит в рамках проекта министерства просвещения РФ и министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена. Цель проекта - популяризация и развитие системы преподавания русского языка.Ранее заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов заявлял, что новые филиалы российских вузов, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", помогут решить проблему дефицита преподавателей-русистов в республике.По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.
https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из РФ прибыла во вторник в Узбекистан для тестирования знаний учителей и школьников местных школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в республике.
"Сегодня группа из 31 преподавателя русского языка и литературы прилетела в Ташкент", - сказал представитель дипмиссии. Российские специалисты проведут тестирование на знание русского языка среди педагогов и учеников в ряде школ Узбекистана.
По данным посольства, визит проходит в рамках проекта министерства просвещения РФ и министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена. Цель проекта - популяризация и развитие системы преподавания русского языка.
Ранее заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов заявлял, что новые филиалы российских вузов, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", помогут решить проблему дефицита преподавателей-русистов в республике.
По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.