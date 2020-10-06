https://ria.ru/20201006/pogoda-1578345618.html
Москвичам пообещали комфортный теплый вторник
Комфортный тёплый день без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:58
2020-10-06T07:58
2020-10-06T07:58
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Комфортный тёплый день без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По словам синоптика, ожидается южный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество