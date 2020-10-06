https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578486900.html

В Госдуме прокомментировали выводы ОЗХО по Навальному

Выводы ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным ожидаемо политически ангажированные, подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы этой русофобской... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:55

2020-10-06T17:55

2020-10-06T18:09

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

госдума рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Выводы ОЗХО по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> ожидаемо политически ангажированные, подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы этой русофобской провокации, заявил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Организация по запрещению химического оружия ранее заявила, что эксперты ОЗХО подтвердили наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов, данный отчет был передан ФРГ."Выводы экспертов ОЗХО относительно причины якобы отравления блогера Алексея Навального ожидаемо политически ангажированные. Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального", - сказал парламентарий журналистам.Он напомнил, что при этом все вопросы российской стороны до сих пор остались без ответа: передача отчета ОЗХО ФРГ ничего пока не проясняет, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> молчит и не идет на сотрудничество по всей ситуации вокруг бывшего пациента клиники Шарите."Остается сожалеть, что из авторитетной организации, созданной при поддержке ООН, ОЗХО превращается в инструмент грязной политической игры", - добавил Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578408754.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578365009.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

Василий Кнутт А была вообще попытка изучить выводы озхо или гордость не позволяет? 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, госдума рф, в мире