Эксперт считает, что Запад не пойдет далеко с санкциями из-за Навального
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на проспекте Академика Сахарова, где проходит митинг против сноса пятиэтажек в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если ОЗХО докажет, что российский блогер Алексей Навальный был действительно отравлен "Новичком", то Германия может ввести санкции против России, однако даже в этом случае они будут лишь точечными и экономику страны не затронут, считает немецкий эксперт Александр Рар.
"Я думаю, что правительство Германии уже твердо решило, что "Северный поток-2" не будет затронут этими санкциями, ...если Организация по запрету химического оружия все-таки обнаружит или докажет, что "Новичок" участвовал в отравлении Навального, то какие-то санкции будут. Но они будут такими же, как против Белоруссии - точечными, против олигархов, против окружения (президента РФ Владимира) Путина, но не против экономики и финансовой системы России. Я думаю, так далеко в этот раз Запад не пойдет", - сказал Рар в эфире телеканала "Россия 1".
Вчера, 14:27Сказано в эфиреЖурналист из ФРГ: слова Навального вызывают больше смеха, чем сочувствияВ Кремле прокомментировали расследование дела Алексея Навального, отметив, что Берлин пока никакой информации не предоставляет. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.