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https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578380630.html
"Берлин молчит". В Кремле прокомментировали расследование дела Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений Алексея Навального, обвинившего спецслужбы РФ в своем отравлении, заявил РИА Новости, что пока... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:24
2020-10-06T11:39
мария захарова
швеция
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> после заявлений <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, обвинившего спецслужбы РФ в своем отравлении, заявил РИА Новости, что пока ничего нового в разбирательстве не произошло, Берлин не предоставил никаких данных по ситуации, комментировать нечего.Ранее Навальный дал интервью, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении спецслужбы России, действовавших, по его словам, по приказу президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/navalnyy-1578281341.html
Так вводите санкции против Берлина. Чего ждем?
42
Правильнее говорить - "в Берлине никто официально не подписался под тем, что Навального отравили".
40
26
швеция
берлин (город)
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мария захарова, швеция, госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, берлин (город), происшествия

"Берлин молчит". В Кремле прокомментировали расследование дела Навального

11:24 06.10.2020 (обновлено: 11:39 06.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений Алексея Навального, обвинившего спецслужбы РФ в своем отравлении, заявил РИА Новости, что пока ничего нового в разбирательстве не произошло, Берлин не предоставил никаких данных по ситуации, комментировать нечего.
Ранее Навальный дал интервью, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении спецслужбы России, действовавших, по его словам, по приказу президента РФ Владимира Путина.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
"Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", - заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос, намерены ли российские власти подать в суд за клевету или не будут обращать внимания на высказывания Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 17:49
"В короткие сроки". Сотрудники ОЗХО посетят РФ по делу Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Обсудить26
Мария ЗахароваШвецияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковБерлин (город)Происшествия
 
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