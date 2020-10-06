https://ria.ru/20201006/kudryavtseva-1578343244.html

Андрей Разин рассказал о "тайне" прошлого Леры Кудрявцевой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с mk.ru раскрыл подробности прошлого телеведущей Леры Кудрявцевой. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T07:45

2020-10-06T07:45

2020-10-06T07:45

шоубиз

лера кудрявцева

андрей разин

ласковый май

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Андрей Разин раскрыл страшную тайну прошлого Леры Кудрявцевой

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" Андрей Разин в беседе с <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a> раскрыл подробности прошлого телеведущей <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Леры Кудрявцевой</a>.По его словам, Кудрявцева не могла родить свою дочь из-за проблем со здоровьем, кроме того, актриса якобы обманула суррогатную мать ребенка.Также <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank">Разин</a> заявил, что его "главная задача" — добиться проведения генетической экспертизы между сыном Кудрявцевой Жаном и ее первым мужем Сергеем Ленюком. По утверждению продюсера, ребенок абсолютно не похож на своего отца.

https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, андрей разин, ласковый май