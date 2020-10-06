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Шоубиз
https://ria.ru/20201006/kudryavtseva-1578343244.html
Андрей Разин рассказал о "тайне" прошлого Леры Кудрявцевой
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с mk.ru раскрыл подробности прошлого телеведущей Леры Кудрявцевой. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:45
2020-10-06T07:45
шоубиз
лера кудрявцева
андрей разин
ласковый май
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Андрей Разин раскрыл страшную тайну прошлого Леры Кудрявцевой
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" Андрей Разин в беседе с <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a> раскрыл подробности прошлого телеведущей <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Леры Кудрявцевой</a>.По его словам, Кудрявцева не могла родить свою дочь из-за проблем со здоровьем, кроме того, актриса якобы обманула суррогатную мать ребенка.Также <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank">Разин</a> заявил, что его "главная задача" — добиться проведения генетической экспертизы между сыном Кудрявцевой Жаном и ее первым мужем Сергеем Ленюком. По утверждению продюсера, ребенок абсолютно не похож на своего отца.
https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html
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лера кудрявцева, андрей разин, ласковый май

Андрей Разин рассказал о "тайне" прошлого Леры Кудрявцевой

07:45 06.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с mk.ru раскрыл подробности прошлого телеведущей Леры Кудрявцевой.
По его словам, Кудрявцева не могла родить свою дочь из-за проблем со здоровьем, кроме того, актриса якобы обманула суррогатную мать ребенка.
"На меня вышла одна женщина, которая называет себя суррогатной матерью, она уверяет, что Лера ей 20 тысяч долларов так и не отдала", — заявил продюсер "Ласкового мая".
Также Разин заявил, что его "главная задача" — добиться проведения генетической экспертизы между сыном Кудрявцевой Жаном и ее первым мужем Сергеем Ленюком. По утверждению продюсера, ребенок абсолютно не похож на своего отца.
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ШоубизЛера КудрявцеваАндрей РазинЛасковый май
 
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