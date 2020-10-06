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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578431957.html
В США выявили более 39,5 тысячи новых случаев COVID-19
Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 39,5 тысячи, скончались еще 460 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:18
2020-10-06T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 39,5 тысячи, скончались еще 460 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 39 557.Днем ранее этот показатель составлял 35 504, сообщалось о 337 скончавшихся.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 210 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,9 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 39,5 тысячи новых случаев COVID-19

14:18 06.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкМужчина из объединения Times Square Alliance на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке
Мужчина из объединения Times Square Alliance на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 39,5 тысячи, скончались еще 460 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 39 557.
Днем ранее этот показатель составлял 35 504, сообщалось о 337 скончавшихся.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 210 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,9 миллиона человек.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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