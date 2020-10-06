Инфекционист назвал причину роста числа случаев COVID-19 в России

"Не меры предосторожности (по коронавирусу - ред.) сыграли свою роль, а наоборот, народ стал жить свободно и широко, забывая о мерах профилактики", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, чем в РФ обусловлен рост пациентов с коронавирусом, в пресс-центре МИА "Россия сегодня".