https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578424444.html
Инфекционист назвал причину роста числа случаев COVID-19 в России
Рост числа пациентов с коронавирусом в России обусловлен тем, что люди расслабились и почувствовали свободу от вируса, заявил профессор, доктор медицинских... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:41
2020-10-06T13:41
2020-10-06T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Рост числа пациентов с коронавирусом в России обусловлен тем, что люди расслабились и почувствовали свободу от вируса, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Малышев</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество