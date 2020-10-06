https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578391855.html
Ситуация с коронавирусом будет развиваться, заявили в Роспотребнадзоре
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией развивается и будет развиваться, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:56
2020-10-06T11:56
2020-10-06T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с новой коронавирусной инфекцией развивается и будет развиваться, заявила заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Ежлова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578370186.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество