https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578482666.html

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков подал в отставку, сообщила пресс-служба Заксобрания. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:43

2020-10-06T17:43

2020-10-06T21:47

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Спикер парламента <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> Дастанбек Джумабеков подал в отставку, сообщила пресс-служба Заксобрания.Ранее о досрочном сложении полномочий также заявили губернаторы четырех областей, мэр <a href="https://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкека</a> Азиз Суракматов и ряд других чиновников.В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a> и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.По данным Минздрава, в результате столкновений пострадали около 700 человек, в том числе 200 сотрудников правоохранительных органов. Один человек погиб.Сегодня Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире