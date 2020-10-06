https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578465064.html
Выборы стали регулярным поводом для конфликтов в Киргизии, заявил эксперт
Результаты выборов в Киргизии стали поводом для очередного конфликта, оппозиционные силы по традиции надеются на успех массовых протестных акций, считает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:34
2020-10-06T16:34
2020-10-06T16:41
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Результаты выборов в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> стали поводом для очередного конфликта, оппозиционные силы по традиции надеются на успех массовых протестных акций, считает старший научный сотрудник института истории Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными."Серьёзным поводом к очередному конфликту, так сказать "казус белли", в Киргизии обычно выступают результаты очередных выборов", - сказал Назаров РИА Новости. По его оценке, лидеры киргизской оппозиции в очередной раз надеются на успех массовых протестных акций.Назаров отметил, что любые выборы, независимо от их результатов, объявляются в Киргизии "недействительными", "сфальсифицированными", "подкупленными" вне зависимости от реального положения вещей. "Если мы отследим тенденции в современном электоральном и особенно постэлекторальном поведении, то мы увидим, что это уже стало почти правилом", - считает эксперт."Особенное сожаление вызывает общий невысокий уровень политической культуры как основной массы электората, так и большинства лидеров политических партий и движений", - добавил Назаров.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева
❗️Что произошло пока вы спали?
◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата.
◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова
◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников.
◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили.
◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали
◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно.
@Sputnik_Kyrgyzstan
2020-10-06T16:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости.
Результаты выборов в Киргизии
стали поводом для очередного конфликта, оппозиционные силы по традиции надеются на успех массовых протестных акций, считает старший научный сотрудник института истории Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.
В понедельник в Бишкеке
на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.
"Серьёзным поводом к очередному конфликту, так сказать "казус белли", в Киргизии обычно выступают результаты очередных выборов", - сказал Назаров РИА Новости. По его оценке, лидеры киргизской оппозиции в очередной раз надеются на успех массовых протестных акций.
Назаров отметил, что любые выборы, независимо от их результатов, объявляются в Киргизии "недействительными", "сфальсифицированными", "подкупленными" вне зависимости от реального положения вещей. "Если мы отследим тенденции в современном электоральном и особенно постэлекторальном поведении, то мы увидим, что это уже стало почти правилом", - считает эксперт.
"Особенное сожаление вызывает общий невысокий уровень политической культуры как основной массы электората, так и большинства лидеров политических партий и движений", - добавил Назаров.