https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578429845.html

Экс-президент Киргизии Бакиев прокомментировал события в республике

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, проживающий в Белоруссии, заявил РИА Новости, что с болью в сердце воспринимает происходящее в республике. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:08

2020-10-06T14:08

2020-10-06T14:16

протесты в бишкеке

курманбек бакиев

белоруссия

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/23791/35/237913533_0:180:3456:2124_1400x0_80_0_0_62c1d89dc0591ca6df3154a63725b5b9.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Бывший президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kurmanbek_Bakiev/" target="_blank" data-auto="true">Курманбек Бакиев</a>, проживающий в Белоруссии, заявил РИА Новости, что с болью в сердце воспринимает происходящее в республике.На просьбу оценить политическую ситуацию в стране он ответил: "учитывая, что любые мои слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта, я воздержусь от комментариев в настоящий момент".В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Позднее ЦИК признал их недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 686 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

белоруссия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T14:08 true PT1M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курманбек бакиев, белоруссия, киргизия, в мире