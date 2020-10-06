https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578427385.html

СМИ: киргизские депутаты не могут собрать кворум для созыва заседания

Депутаты парламента Киргизии не могут собрать кворум для проведения экстренного заседания, передает киргизское агентство 24.kg. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:56

2020-10-06T13:56

2020-10-06T13:56

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> не могут собрать кворум для проведения экстренного заседания, передает киргизское агентство <a href="https://24.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a>.По его данным, только члены парламента могут вернуть Киргизию в правовое поле, объявив импичмент президенту страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаю Жээнбекову</a>.Как пояснил 24.kg депутат Дастан Бекешев, это довольно сложная процедура — нужно создать комиссию, сформулировать обвинения, направить их генпрокурору.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов - в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек, сторонников партий, не прошедших в парламент республики. К вечеру понедельника численность участников митинга выросла в разы, протесты переросли в стычки с милицией, для подавления несогласных с результатами выборов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в сотрудников правопорядка протестующие бросали булыжники с мостовой. В ночь на вторник митингующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, а также заняли ряд других правительственных зданий.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T13:56 true PT1M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире