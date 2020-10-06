https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578426328.html

Правительство Киргизии выступило с заявлением

Правительство Киргизии обратилось к гражданам с призывом соблюдать нормы закона и сохранять стабильность. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:51

2020-10-06T13:51

2020-10-06T15:10

протесты в бишкеке

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<strong>БИШКЕК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> обратилось к гражданам с призывом соблюдать нормы закона и сохранять стабильность.В кабмине республики подчеркнули, что стремятся "бесперебойно обеспечивать работу экономических и социальных структур и организаций, необходимых для жизнедеятельности рядовых граждан".В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра <u><a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a></u> и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.По данным Минздрава, в результате столкновений пострадали около 700 человек, в том числе 200 сотрудников правоохранительных органов. Один человек один погиб.Сегодня Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Мэр столицы Азиз Суракматов, а также глава города Джалал-Абад Мураталы Тагаев подали в отставку.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578374003.html

Маша Имедведева Зачем вообще эти выборы??? Кого толпа на улице назначит - тот и правительство. 420

Vagner Tusk Вопрос протестующим? Начудили, а дальше что? Через неделю, через месяц, через полгода ЧТО? Разваливая все у себя, вы подвергли себя нищете, погромам, преступлениям и воровству и пр... Потом куда побежите: на север, запад, восток или юг искать спасения, чтобы жить? Вы РАЗРУШИТЕЛИ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ И НАЦИИ! 365

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кыргызстан: Белый дом в первые минуты после захвата Киргизский Белый дом в первые минуты после захвата протестующими. Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры. 2020-10-06T13:51 true PT0M47S

Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека Киргизия. Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека. То тут то там вспышки с грохотом - милиция применяет светошумовые гранаты. 2020-10-06T13:51 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире