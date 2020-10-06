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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578348935.html
Протестующие в Бишкеке выпустили из СИЗО экс-главу аппарата президента
Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО Бишкека бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова, арестованного по подозрению в организации массовых... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:42
2020-10-06T08:52
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
фарид ниязов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> освободили из СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> бывшего главу аппарата президента <a href="http://ria.ru/person_Farid_Nijazov/" target="_blank" data-auto="true">Фарида Ниязова</a>, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков, сообщил РИА Новости очевидец события.По его словам, также освобожден телохранитель экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> Канат Сагынбаев.Ниязов и Сагынбаев были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, когда в ходе столкновений силовиков со сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек и один - боец спецназа - погиб.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
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алмазбек атамбаев, фарид ниязов, бишкек, киргизия, в мире

Протестующие в Бишкеке выпустили из СИЗО экс-главу аппарата президента

08:42 06.10.2020 (обновлено: 08:52 06.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости. Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО Бишкека бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков, сообщил РИА Новости очевидец события.
"Фарида Ниязова сегодня освободили из СИЗО-1 Бишкека", - заявил он.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 21:28Видеоблоги - Радио Sputnik
Протесты в Бишкеке и Минске, бои за Карабах. Почему лихорадит СНГ?
По его словам, также освобожден телохранитель экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Канат Сагынбаев.
Ниязов и Сагынбаев были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, когда в ходе столкновений силовиков со сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек и один - боец спецназа - погиб.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
Пожар в Белом доме в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:50Протесты в Бишкеке
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
 
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Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевФарид НиязовБишкекКиргизияВ мире
 
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