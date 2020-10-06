https://ria.ru/20201006/kanikuly-1578373151.html

В Подмосковье около 35-40% школ ушли на каникулы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около 35-40% школ региона ушли на каникулы. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:56

2020-10-06T10:56

2020-10-06T11:20

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1400x0_80_0_0_f87858c98f1c1128e39d1de3d5dd5d88.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> сообщил, что около 35-40% школ региона ушли на каникулы."У нас принято следующее решение - мы тоже ушли на каникулы, у нас порядка 35-40% школ ушли на каникулы. Мы это делаем этапно, особенно удаленные территории - нет необходимости их закрывать именно с 5 октября, потому что их каникулы будут через неделю, через две. И там уровень инфекции, заболеваемости низкий, собственно говоря, плотности", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/shkoly-1578217549.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)