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https://ria.ru/20201006/izbienie-1578454104.html
В Оренбургской области женщину будут судить за избиение ребенка
Жительница оренбургского Соль-Илецка, избивавшая своего сына, предстанет перед судом, ее обвиняют по трем статьям УК РФ, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:44
2020-10-06T15:44
генеральная прокуратура рф
соль-илецк
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Жительница оренбургского <a href="http://ria.ru/location_Sol_Iletsk/" target="_blank" data-auto="true">Соль-Илецка</a>, избивавшая своего сына, предстанет перед судом, ее обвиняют по трем статьям УК РФ, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.В апреле следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после публикации в соцсетях видео, на котором 22-летняя женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове. Ее арестовали, мальчика отправили в приют.Прокурор утвердил обвинение против женщины по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (этой статьи раньше не было) и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним".По версии следствия, "обвиняемая, ранее состоявшая на учете у врача-психиатра, причиняла своему сыну 2019 года рождения физические и нравственные страдания, систематически наносила ему побои, не обеспечивала необходимые условия для роста и развития". "Кроме того, ненадлежащее поведение матери стало причиной получения малышом тяжких телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома теменной кости черепа", - говорится в релизе."Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.Обвиняемая и отец ребенка по иску властей были ограничены в родительских правах. "Мальчик находится в ГКУЗ "Оренбургский областной дом ребенка". Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20200615/1572962173.html
https://ria.ru/20200527/1572055527.html
соль-илецк
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генеральная прокуратура рф, соль-илецк, происшествия

В Оренбургской области женщину будут судить за избиение ребенка

15:44 06.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Жительница оренбургского Соль-Илецка, избивавшая своего сына, предстанет перед судом, ее обвиняют по трем статьям УК РФ, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В апреле следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после публикации в соцсетях видео, на котором 22-летняя женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове. Ее арестовали, мальчика отправили в приют.
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Прокурор утвердил обвинение против женщины по статьям "истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (этой статьи раньше не было) и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним".
По версии следствия, "обвиняемая, ранее состоявшая на учете у врача-психиатра, причиняла своему сыну 2019 года рождения физические и нравственные страдания, систематически наносила ему побои, не обеспечивала необходимые условия для роста и развития". "Кроме того, ненадлежащее поведение матери стало причиной получения малышом тяжких телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома теменной кости черепа", - говорится в релизе.
"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
Обвиняемая и отец ребенка по иску властей были ограничены в родительских правах. "Мальчик находится в ГКУЗ "Оренбургский областной дом ребенка". Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - заключили в ведомстве.
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Генеральная прокуратура РФСоль-ИлецкПроисшествия
 
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