https://ria.ru/20201006/drova-1578359144.html

Выполнено более двух тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей

Городские службы выполнили более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:48

2020-10-06T09:48

2020-10-06T09:56

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы выполнили более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве Москвы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Бирюков напомнил, что ранее аналогичные мероприятия были организованы с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.

https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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