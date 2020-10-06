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Выполнено более двух тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей
Городские службы выполнили более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:48
2020-10-06T09:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы выполнили более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве Москвы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Бирюков напомнил, что ранее аналогичные мероприятия были организованы с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.
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комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Выполнено более двух тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей

09:48 06.10.2020 (обновлено: 09:56 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы выполнили более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За неделю выполнено более 2 тысяч таких заявок, работа продолжается", - отметил Бирюков.
По его словам, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Бирюков напомнил, что ранее аналогичные мероприятия были организованы с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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