https://ria.ru/20201006/chinovniki-1578339353.html

В Новосибирске возбудили уголовное дело против двух чиновников мэрии

В Новосибирске против бывшего и действующего сотрудников мэрии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщает областной главк Следственного... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:22

2020-10-06T05:22

2020-10-06T10:26

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 6 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> против бывшего и действующего сотрудников мэрии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщает областной главк Следственного комитета.По версии следствия, в 2016 году эти сотрудники мэрии заключили с ООО "Доступное жилье Новосибирск" и "НСК Девелопмент" муниципальные контракты на покупку квартир в строящихся домах по улицам Большая и Зорге. Общая сумма контрактов составила 249 миллионов рублей.При этом чиновники умышленно нарушили порядок оплаты и перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья, хотя знали, что авансовые платежи должны составлять не более 30 процентов от цены контрактов. Это правило создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В итоге застройщики обязательства не выполнили, так как обанкротились. Пять домов по улицам Большой и Зорге не построены. Действия чиновников, как считает следствие, привели к нарушению прав граждан, проживающих в аварийных домах, а также к растрате бюджетных средств на 202 миллиона рублей.В управлении СК отметили, что в рамках дела прошли обыски по месту жительства подозреваемых и в городской администрации.

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

8

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия