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В Новосибирске возбудили уголовное дело против двух чиновников мэрии
В Новосибирске против бывшего и действующего сотрудников мэрии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщает областной главк Следственного... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:22
2020-10-06T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 6 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> против бывшего и действующего сотрудников мэрии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщает областной главк Следственного комитета.По версии следствия, в 2016 году эти сотрудники мэрии заключили с ООО "Доступное жилье Новосибирск" и "НСК Девелопмент" муниципальные контракты на покупку квартир в строящихся домах по улицам Большая и Зорге. Общая сумма контрактов составила 249 миллионов рублей.При этом чиновники умышленно нарушили порядок оплаты и перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья, хотя знали, что авансовые платежи должны составлять не более 30 процентов от цены контрактов. Это правило создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В итоге застройщики обязательства не выполнили, так как обанкротились. Пять домов по улицам Большой и Зорге не построены. Действия чиновников, как считает следствие, привели к нарушению прав граждан, проживающих в аварийных домах, а также к растрате бюджетных средств на 202 миллиона рублей.В управлении СК отметили, что в рамках дела прошли обыски по месту жительства подозреваемых и в городской администрации.
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новосибирск
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске возбудили уголовное дело против двух чиновников мэрии

05:22 06.10.2020 (обновлено: 10:26 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 окт — РИА Новости. В Новосибирске против бывшего и действующего сотрудников мэрии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщает областной главк Следственного комитета.
По версии следствия, в 2016 году эти сотрудники мэрии заключили с ООО "Доступное жилье Новосибирск" и "НСК Девелопмент" муниципальные контракты на покупку квартир в строящихся домах по улицам Большая и Зорге. Общая сумма контрактов составила 249 миллионов рублей.
При этом чиновники умышленно нарушили порядок оплаты и перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья, хотя знали, что авансовые платежи должны составлять не более 30 процентов от цены контрактов. Это правило создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, отметили в СК.
В итоге застройщики обязательства не выполнили, так как обанкротились. Пять домов по улицам Большой и Зорге не построены. Действия чиновников, как считает следствие, привели к нарушению прав граждан, проживающих в аварийных домах, а также к растрате бюджетных средств на 202 миллиона рублей.
В управлении СК отметили, что в рамках дела прошли обыски по месту жительства подозреваемых и в городской администрации.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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