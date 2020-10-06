https://ria.ru/20201006/bishkek-1578391288.html

Протестующие освободили осужденного за коррупцию экс-мэра Бишкека

Осужденный за коррупцию экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов освобожден из колонии протестующими, сообщили РИА Новости в секретариате партии "Социал-Демократы... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:54

2020-10-06T11:54

2020-10-06T12:14

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Осужденный за коррупцию экс-мэр <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкека</a> Албек Ибраимов освобожден из колонии протестующими, сообщили РИА Новости в секретариате партии "Социал-Демократы Кыргызстана"."Албек Ибраимов вышел на свободу из колонии. Он едет в столицу", - заявил представитель секретариата.Ибраимов признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере во время его нахождения на посту председателя правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию.Также он признан виновным в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков. По всем преступлениям он был приговорен к 15 годам лишения свободы.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире