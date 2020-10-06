Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578363773.html
Политолог предостерег от повторения бишкекского сценария в Казахстане
Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:16
2020-10-06T10:16
протесты в бишкеке
киргизия
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578357802_0:72:2931:1721_1400x0_80_0_0_d18807c9e8995a655dcca92279e3b8f7.jpg
<strong>АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года парламентских выборах в Казахстане может привести к массовым протестам, которые будут аналогичны происходящим в Бишкеке, считает политолог Марат Шибутов.В Казахстане в начале 2021 года должны пройти очередные выборы в мажилис (нижняя палата) парламента.По его словам, введение очередного строгого карантина может стать фактором запуска протестных действий из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения. В свою очередь применение электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса.Политолог провел параллели с ситуацией в Белоруссии, где, по его мнению, катализатором протестных настроений стал высокий результат, набранный действующим президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. "Будь у него 55%, никто бы на улицу не вышел, но он поставил себе 80%, и этим все были возмущены. У нас возможно так же", - заключил собеседник РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html
киргизия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Белый дом горит в Бишкеке
Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе.
2020-10-06T10:16
true
PT0M15S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578357802_202:0:2931:2047_1400x0_80_0_0_b390f8870e572a3ae1cc157d9e7a67c9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киргизия, казахстан, в мире

Политолог предостерег от повторения бишкекского сценария в Казахстане

10:16 06.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года парламентских выборах в Казахстане может привести к массовым протестам, которые будут аналогичны происходящим в Бишкеке, считает политолог Марат Шибутов.
В Казахстане в начале 2021 года должны пройти очередные выборы в мажилис (нижняя палата) парламента.
"У нас один из сценариев - возможность повторения таких выступлений. Это может произойти при сочетании двух условий - введения карантина и применения электронного голосования. А также если, допустим, партия власти наберет слишком много, то возможен именно такой сценарий", - сказал Шибутов РИА Новости.
По его словам, введение очередного строгого карантина может стать фактором запуска протестных действий из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения. В свою очередь применение электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 20:24Протесты в Бишкеке
В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"
Политолог провел параллели с ситуацией в Белоруссии, где, по его мнению, катализатором протестных настроений стал высокий результат, набранный действующим президентом Александром Лукашенко. "Будь у него 55%, никто бы на улицу не вышел, но он поставил себе 80%, и этим все были возмущены. У нас возможно так же", - заключил собеседник РИА Новости.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеКиргизияКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22:15Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Лента новостейМолния