https://ria.ru/20201006/bishkek-1578363773.html
Политолог предостерег от повторения бишкекского сценария в Казахстане
Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:16
2020-10-06T10:16
2020-10-06T10:16
протесты в бишкеке
киргизия
казахстан
в мире
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<strong>АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года парламентских выборах в Казахстане может привести к массовым протестам, которые будут аналогичны происходящим в Бишкеке, считает политолог Марат Шибутов.В Казахстане в начале 2021 года должны пройти очередные выборы в мажилис (нижняя палата) парламента.По его словам, введение очередного строгого карантина может стать фактором запуска протестных действий из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения. В свою очередь применение электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса.Политолог провел параллели с ситуацией в Белоруссии, где, по его мнению, катализатором протестных настроений стал высокий результат, набранный действующим президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. "Будь у него 55%, никто бы на улицу не вышел, но он поставил себе 80%, и этим все были возмущены. У нас возможно так же", - заключил собеседник РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белый дом горит в Бишкеке
Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз
В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка.
"Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе.
2020-10-06T10:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года парламентских выборах в Казахстане может привести к массовым протестам, которые будут аналогичны происходящим в Бишкеке, считает политолог Марат Шибутов.
В Казахстане в начале 2021 года должны пройти очередные выборы в мажилис (нижняя палата) парламента.
"У нас один из сценариев - возможность повторения таких выступлений. Это может произойти при сочетании двух условий - введения карантина и применения электронного голосования. А также если, допустим, партия власти наберет слишком много, то возможен именно такой сценарий", - сказал Шибутов РИА Новости.
По его словам, введение очередного строгого карантина может стать фактором запуска протестных действий из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения. В свою очередь применение электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса.
Политолог провел параллели с ситуацией в Белоруссии, где, по его мнению, катализатором протестных настроений стал высокий результат, набранный действующим президентом Александром Лукашенко
. "Будь у него 55%, никто бы на улицу не вышел, но он поставил себе 80%, и этим все были возмущены. У нас возможно так же", - заключил собеседник РИА Новости.
В понедельник в Бишкеке
на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии
. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева
. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.