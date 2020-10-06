https://ria.ru/20201006/bishkek-1578363773.html

Политолог предостерег от повторения бишкекского сценария в Казахстане

Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:16

2020-10-06T10:16

2020-10-06T10:16

протесты в бишкеке

киргизия

казахстан

в мире

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<strong>АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на предстоящих в начале 2021 года парламентских выборах в Казахстане может привести к массовым протестам, которые будут аналогичны происходящим в Бишкеке, считает политолог Марат Шибутов.В Казахстане в начале 2021 года должны пройти очередные выборы в мажилис (нижняя палата) парламента.По его словам, введение очередного строгого карантина может стать фактором запуска протестных действий из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения. В свою очередь применение электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса.Политолог провел параллели с ситуацией в Белоруссии, где, по его мнению, катализатором протестных настроений стал высокий результат, набранный действующим президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. "Будь у него 55%, никто бы на улицу не вышел, но он поставил себе 80%, и этим все были возмущены. У нас возможно так же", - заключил собеседник РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

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Белый дом горит в Бишкеке Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе. 2020-10-06T10:16 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, казахстан, в мире