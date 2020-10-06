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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке
Sputnik Кыргызстан опубликовало в Facebook кадры горящего Белого дома в Бишкеке, в котором находятся парламент и администрация президента республики. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:50
2020-10-06T11:25
протесты в бишкеке
sputnik кыргызстан
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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Пылающий Белый дом в охваченном протестами Бишкеке попал на видео
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ru.sputnik.kg/incidents/20201006/1049898148/bishkek-belyj-dom-pozhar-video-usilenie-ogon.html" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Кыргызстан</a> опубликовало в <a href="https://www.facebook.com/sputniknewskgz.rus/posts/2833256213599827" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> кадры горящего Белого дома в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, в котором находятся парламент и администрация президента республики.В ролике показаны столбы дыма, поднимающиеся из окон здания. Также видно, что помещения охвачены огнем. Кроме того, на видео слышен шум толпы, люди свистят, звучат приглушенные крики.Корреспондент агентства передает, что огонь горит на четвертом этаже.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578338224.html
https://ria.ru/20201006/protesty-1578335455.html
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Новости
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sputnik кыргызстан, сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке

05:50 06.10.2020 (обновлено: 11:25 06.10.2020)
 
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Sputnik Кыргызстан опубликовало в Facebook кадры горящего Белого дома в Бишкеке, в котором находятся парламент и администрация президента республики.
В ролике показаны столбы дыма, поднимающиеся из окон здания. Также видно, что помещения охвачены огнем. Кроме того, на видео слышен шум толпы, люди свистят, звучат приглушенные крики.
Экс-премьер Киргизии Сапар Исаков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии
Корреспондент агентства передает, что огонь горит на четвертом этаже.
В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
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Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
 
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Протесты в БишкекеSputnik КыргызстанСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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