https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html

Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке

Sputnik Кыргызстан опубликовало в Facebook кадры горящего Белого дома в Бишкеке, в котором находятся парламент и администрация президента республики. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:50

2020-10-06T05:50

2020-10-06T11:25

протесты в бишкеке

sputnik кыргызстан

сооронбай жээнбеков

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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Пылающий Белый дом в охваченном протестами Бишкеке попал на видео

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ru.sputnik.kg/incidents/20201006/1049898148/bishkek-belyj-dom-pozhar-video-usilenie-ogon.html" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Кыргызстан</a> опубликовало в <a href="https://www.facebook.com/sputniknewskgz.rus/posts/2833256213599827" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> кадры горящего Белого дома в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, в котором находятся парламент и администрация президента республики.В ролике показаны столбы дыма, поднимающиеся из окон здания. Также видно, что помещения охвачены огнем. Кроме того, на видео слышен шум толпы, люди свистят, звучат приглушенные крики.Корреспондент агентства передает, что огонь горит на четвертом этаже.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578338224.html

https://ria.ru/20201006/protesty-1578335455.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik кыргызстан, сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире