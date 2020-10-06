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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578484929.html
В Кремле надеются на стабилизацию в Белоруссии без посредников
В Кремле надеются, что ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:50
2020-10-06T17:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
франция
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578482403.html
https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html
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франция
белоруссия
литва
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, франция, белоруссия, литва, в мире

В Кремле надеются на стабилизацию в Белоруссии без посредников

17:50 06.10.2020 (обновлено: 17:52 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.
Ангела Меркель и Светлана Тихановская во время встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 17:42Протесты в Белоруссии
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"Вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Белоруссии в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Белоруссии искало бы каких-то посредников. И мы надеемся, что именно ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия для себя роль посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковФранцияБелоруссияЛитваВ мире
 
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