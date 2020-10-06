В Кремле надеются на стабилизацию в Белоруссии без посредников
17:50 06.10.2020 (обновлено: 17:52 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.
"Вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Белоруссии в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Белоруссии искало бы каких-то посредников. И мы надеемся, что именно ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия для себя роль посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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