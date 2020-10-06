https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578484929.html

В Кремле надеются на стабилизацию в Белоруссии без посредников

В Кремле надеются, что ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:50

2020-10-06T17:50

2020-10-06T17:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

дмитрий песков

франция

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> достигнет точки стабилизации без участия каких-то посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578482403.html

https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html

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франция

белоруссия

литва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, франция, белоруссия, литва, в мире